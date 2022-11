NOVAK PREKO KURIRA NAJAVIO DOLAZAK NA FINALE, PIKSI EKSPRESNO ODGOVORIO: Da ga ne razočaram... (VIDEO)

Dragan Stojković Piksi obratio se javnosti pred put u Katar.

Zadovoljan je igrom i golovima, činjenicom da se niko nije povredio, u pobedi protiv Bahreina od 5:1. Partijom ga je zadivio Dušan Tadić.

- Samim tim što nosi broj 10, to govori o kakvom se igraču radi. Ima raskošan talenat, prelep je gol iz slobodnog udarca. Kasnije, imao je fantastičan pogodak, ali on je igrač visoke fudbalske inteligencije. To što može da uradi, ne iznenađuje, to očekujem.

Kapiten je bio i Vlahović.

- U planu je bilo da igra 2. poluvreme, nikako od početka da igra. Bio je odsutan, povređen, ulazak je pojačao ofanzivu našeg tima. Pokazalo se kako je opasan za gol rivala. Drago mi je da je dao gol, znači mu sigurno, kao svakom napadaču. To daje dodatno samopouzdanje. Da, poneo je traku... Sigurno se lepo osećao. Iako je bila teška, nije trako biti kapiten, to je dodatna odgovornost. Ali bitno je da se dobro kreće, da vidimo Vlahovića koji je zaista opasnost za rivala.

foto: @starsport

Nije igrao Mitrović, odmarao je i Kostić, nema potrebe za rizikom.

- Čini se sve da budu spremni svi, što se motivacije tiče i psihološke pripreme, nema problema. Danas su namerno izostali sa meča, nismo hteli rizik, kao i Veljković, koji je mogao da igra. Nepotrebno je bilo, i Radonjić je osetio nešto što ga je zabolelo u zadnjoj loži, nisam hteo rizik. Učinićemo sve da svi budu spremni. Koliko ćemo uspeti, videćemo.

Novak Đoković je preko Kurira najavio je da stiže na finale, Piksi mu je odgovorio.

- Moramo do finala, da ga ne razočaramo, je l' tako. Da ponovim... Moramo biti maksimalno spremni, ako je neko bolji od nas, naravno, kao sportmeni ćemo čestitati. Lako se nećemo predati, sigurno. O tome razmišljamo, da idemo iz meča u meč. Imamo tešku grupu, ali moramo verovati. Da možemo hoćemo da osvojimo dovoljan broj bodova za dalje, u nokaut fazu.

(Kurir sport)