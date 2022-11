NOVINARKU OPLJAČKALI U KATARU Posle ŠOK pitanja u policiji nije mogla da dođe sebi: Tražili da sama izabere kaznu za lopova!

Argentinska novinarka Dominik Mecger šokirana je načinom na koji katarske vlasti rešavaju probleme sa kriminalcima.

Argentinka je opljačkana u Kataru, pa je rešila da odmah prijavi slučaj policiji.

Naime, dok je snimala prilog sa navijačima, neko je uspeo neprimetno da joj ukrade novčanik. Kada je shvatila da je ostala bez novčanika otišla je u policijsku stanicu, gde je doživela neviđeni šok.

"Prijavila sam slučaj i odmah su me odveli u jedan drugi deo gde se nalaze ljudi koji znaju engleski. Rekli su mi da ostanem mirna i da će brzo da reše slučaj. Poslali su me potom u drugu stanicu, tamo me muškarci nisu pogledali, niko me od njih nije ni konstatovao, a onda sam prešla u deo gde su žene i rekli su mi da moram da dam izjavu policajkama. Onda se dogodio jedan kompleksan momenat. Pitali su me kako želim da bude kažnjena ta osoba. Objasnili su mi da imaju kamere svuda i da će naći počinioca", otkrila je novinarka u uključenju uživo.

Bila je zadovoljna ekspresnom reakcijom policije, ali nakon toga usledilo je šok pitanje.

"Nisam razumela pitanje, tražila sam da ponove, a žena me je upitala da li želim da počinilac bude osuđen na pet godina zatvora ili da bude deportovan. Pomislila sam tada da se možda ne razumemo, jer ni ona ni ja ne govorimo engleski kao maternji jezik. Ponovila mi je pitanje i rekla da ja mogu da odlučim o kazni za počinioca. Odgovorila sam da zaista ne želim da se stavljam u takvu poziciju i da ne mogu ja da odlučujem o takvim stvarima i da nisam sudija", otkrila je Argentinka.

Kurir sport