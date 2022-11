ŠKOLE ĆE STATI SA RADOM ZBOG NAŠIH MEČEVA! Bejl: Za našu zemlju plasman na Mundijal je istorijska stvar!

Fudbaleri Velsa spremni su za prvi nastup na Svetskom prvenstvu posle 64 godine.

Velšani večeras od 20 časova igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država meč prvog kola grupne faze.

Iskusni Geret Bejl veruje u uspeh svog tima.

"Najveća moguća čast je to što smo se kvalifikovali na Mundijal. To je nešto što nismo uspeli 64 godine. Za našu zemlju to je istorijska stvar. Škole će stati sa radom kako bi se gledali naši mečevi. Deca neće ići na časove, na njihovu veliku radost", otkrio je Bejl.

On je ubeđen da će se popularni Zmajevi pokazati u najboljem svetslu.

"Imamo podršku nacije šta god da se dogodi. Biće u redu ako budemo dali sto odsto. Voleće nas samo zbog toga", poručio je Bejl.

Kurir sport