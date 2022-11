BURA PRED MEČ SA ORLOVIMA! Napadač Brazila PROSTAČKI IZVREĐAO novinara: Nemci napali Nejmara zbog objave, usledio ŽESTOK ODGOVOR

Brazilski napadač Rišarlison na konferenciji za medije isprozivao je nemački list "Bild" zbog teksta koji su objavili o prvoj zvezdi Brazila - Nejmaru.

As PSŽ našao se na udaru nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj nosi šorts sa grbom reprezentacije na kojem je dodata i šesta zvezdica. Nejmar je tako želeo da poruči da titula prvaka uskoro stiže u Brazil.

foto: Printscreen

Sjajnog napadača su zbog toga nazvali bahatim i prepotentnim.

Nemački "Bild" objavio je tekst sa naslovom "Nejmarov napad arogancije" i to se nimalo nije dopalo njegovom saigraču Rišarlisonu, koji je sinoć na konferenciji za medije opleo po Nemcima.

"Bahati su. Mi smo sanjari, sanjamo tu šestu zvezdicu i dobićemo je, sviđalo se to vama ili ne. Ovaj tip je s*ronja jer je nazvao Nejmara sebičnim. Ne poznajem ga, ne želim da znam za njega", poručio je fudbaler Totenhema.

foto: Profimedia

"Želim trofej, to je naš san. Nejmar je to objavio jer je to i njegov san, znamo da želi da osvoji taj trofej, a on objavljuje šta god želi. Nejmar je srećan ovde i mi ćemo biti srećni, to je najvažnije", dodao je sjajni napadač.

Podsetimo, Brazil ima pet titula prvaka sveta (1958, 1962, 1970 i 2022.) Na ovom šampionatu važe za naveće favorite. Smešteni su u Grupu G i prvi meč igraju u četvrtak u 20 časova protiv reprezentacije Srbije.