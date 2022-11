KATAR PUN KONTROVERZI! Fudbalski sudija o nesuglasicama FIFA: Zar će nekom da unište karijeru zbog šarene kapitenske trake?

Svetsko prvenstvo u Kataru započelo je uz pratnju mnogih kontroverzi.

Jedna od najvećih sportskih manifestacija, koje se održava svake četiri godine, doživelo je mnoštvo nesuglasica kada su određena pravila u pitanju.

Jedno od njih je bilo konzumiranje alkoholnih pića, iako su jedni od najvećih sponzora upravo oni, kao i nošenje kapitenske trake sa oznaka LGBT populacije.

foto: Kurir televizija

Gist "Pulsa Srbije" bio je Raka Đurović, bivši fudbalski sudija, koji je iz aspekta sporta dao svoje stručno mišljenje oko kontroverzi po pitanju Svetskog prvenstva 2022. godine.

- Dodeljivanje Svetskog prvenstva Kataru od samog početka je puno kontroverzi. To je najveća sportska priredba i tu se precizno utvrđuju pravila ponašanja i kako će se ponašati organizator, a kako davalac takmičenja. Niko od nas nema uvid u šta su se oni dogovorili, a ljudska prava su neosporan detalj, ali FIFA sada nama otkriva da su proizvođači piva jedni od najvećih sponzora, a ne mogu da verujem kako se nisu dogovorili pre prvenstva kako će regulisati međusobne odnose da bi sponzor zadržao svoja prava. To su preveliki propusti - rekao je Đurović.

Nakon toga se osvrnuo na konkretan primer vezan za trake, kao i to da on zastupa da se zaštite igrači, kada pravila već nisu ustanovljena između fudbalskih kuća i saveza.

foto: Kurir televizija

- Ja bih se osvrnuo na sportski detalj, kapiteni su bili za nošenje LGBT trake i onda su svi to tumačili iz svoje sredile kao i to koliko će to neprijatnosti doneti. Kada je već FIFA donela odluku da će sankcionisati igrače koji budu nosili traku, izvinite, jedan odbrambeni igrač koji živi za to prvenstvo, ako mu se dodeli disciplinska mera, on rizikuje da izgubi celo prvenstvo posle 5 minuta i da napusti utakmicu. Iz tog aspekta, kada već nije bilo dogovra među FIFA i nacionalnih saveza, ja onda moram da štitim igrače sa aspekta sporta - zaključio je bivši fudbalski sudija.

