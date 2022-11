"SAD IDEMO DA J**EMO HRVATE" Dalić prokomentarisao ŠOK izjavu selektora Kanade: Pričaću sa igračima o tome!

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić prokomentarisao je šokantnu izjavu selektora Kanade Džona Herdmana nakon poraza njegovog tima od Belgije.

Herdman izabrao je prilično neobičan način da motiviše svoje izabranike nakon nesrećnog poraza od Belgije (0:1) na startu Mundijala.

Herdman je na terenu poručio svojim igračima "idemo da je**mo Hrvate", što je potom i potvrdio u televizijsku kameru.

"Upravo sam im pokazao statistiku. Rekao sam im da pripadaju u ovde i da idemo da j..... Hrvate. Tako je najjednostavnije. To je naša sledeća misija" ponovio je Herdman.

foto: Profimedia

Dalić se kratko osvrnuo na izjavu svog kolege.

"Gospodin se tako izrazio, to je njegovo pravo. Neću se na to osvrtati. Mi moramo da govorimo na terenu. Svako ima svoj način izražavanja. Ne znam samo koliko je fino tako nešto reći. Porazgovaraću o tome sa igračima. To nas može samo motivisati. Mi ne smemo prihvatati negativu na terenu, to nije naš stil", poručio je selektor Hrvatske.

Podsetimo, Hrvatska u sledećem kolu igra protiv Kanade, koja je ostavila sjajan utisak na meču protiv Belgije.

Nakon šok remija protiv Maroka Hrvati moraju da trijumfuju, a utisak je da neće imati nimalo lak posao.

"Kanada je trebalo da pobedi Belgiju. Ofanzivni su i opasni, delovali su jako moćno. Izgubili su zbog jedne greške. Puno su pokazali", rekao je Dalić.

Kurir sport