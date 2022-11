UŽIVO, BRAZIL - SRBIJA Odbojavamo do početka istorijskog meča! Očekuje se DA OVAJ SASTAV Piksi pošalje na teren

UŽIVO: BRAZIL - SRBIJA 20.00

POTENCIJALNI SASTAVI Doha. Stadion: Lusail. Kapacitet: 88.000. Sudija: Alireza Fagani (Iran). Pomoćne sudije: Muhamadreza Mansuri (Iran), Muhamadreza Abolfazli (Iran). BRAZIL: Alison - Danilo,Makrinjos,Tijago Silva, Aleks Sandro - Kazemiro, Paketa - Rafinja, Nejmar, Vinisijus - Rišarlison. Selektor: Leonardo Tite. SRBIJA (4-2-3-1): Vanja Milinković-Savić - Nikola Milenković, Miloš Veljković, Strahinja Pavlović - Andrija Živković, Nemanja Gudelj, Saša Lukić, Filip Kostić (Filip Mladenović) - Sergej Milinković-Savić, Dušan Tadić - Dušan Vlahović. Selektor: Dragan Stojković.

Idemo sada najjače, "orlovi"! Fudbaleri Srbije večeras istrčavaju na teren stadiona Lusail sa samo jednom željom - da konačno savladaju moćni Brazil, najvećeg favorita za osvajanje Mundijala!

Neverovatno, ali na pobedu protiv Brazilaca čekamo 88 godina, pa valjda je sada došao red i da se to ostvari, da se cela nacija raduje. I možda sve može da stane u ono što je rekao Aleksandar Mitrović: "Da ne mogu možda da lete?" U tom stilu je pričao i selektor Dragan Stojković i jasno poručio da se Srbija nikoga ne plaši i da ne razmišlja o Brazilu kao o timu koga je nemoguće pobediti.

- Učinićemo sve da Srbija bude ponosna, u to ne sumnjajte. Ako bude neko bolji... Gledaćemo da mi budemo bolji u sledećoj utakmici. Biće to lep meč, neću da pričam o Brazilu, znamo kakav tim imaju. Nećemo se predati lako, uradićemo sve da im otežamo i da ih ometemo u tome da nas savladaju - izjavio je Piksi i dodao:

- Očekujem dobru Srbiju, koja će biti hrabra i napraviti dobar rezultat. Brazil je veliki tim, jedan od najboljih na svetu, ima zlatnu generaciju. Biće teška utakmica, pokušaćemo taktičkim i tehničkim osobinama da budemo dobar rival. Počinjemo sa 0:0, Brazil ima šansu da pobedi, ali i Srbija ima šansu da pobedi. Ne bojimo se nikoga na ovom svetu!

Imao je sjajan odgovor i na pitanje da uporedi generaciju Hrvatske iz 1998. sa ovom našom:

- Hrvati i mi. Hrabrost... Ima malo i znanja, majku mu. Nije samo hrabrost važna, treba znati gurati loptu. Ova generacija igrača nema čega da se boji. Ovo je igra deset na deset, ako ne dobiješ crveni karton. Niko nema krila da leti danas, jedna lopta, jedan teren. Sa tim mentalitetom moći će mnogo, važna je volja, želja, važno je fudbalsko umeće. Inteligencija pravi razliku. Mi takav fudbal hoćemo da igramo, sa hrabrošću, respektom prema protivniku, ali da poštuješ i sebe. To je najvažnije. Nisam pod stresom, osećam se ponosno da sam svoju malu Srbiju doveo u Katar. Čini me srećnim što smo među 32 ekipe na svetu, to je velika stvar. Nije bitan samo Brazil, bitni su i Kamerun i Švajcarska.

Kapiten Dušan Tadić je jedan od fudbalera Srbije na čijim plećima je najveći teret.

- Brazil je veliki tim, pun je sjajnih pojedinaca, ali imaju i kolektiv. Složio bih se sa našim selektorom, oni jesu favoriti, ali mi smo uvek koncentrisani na sebe. Fokusirani smo na nas, želimo da pokažemo dobru Srbiju, da obradujemo naš narod. Dolaskom Stojkovića insistira se na tome da imamo ideju, da dominiramo nad protivnikom. Jeste, inteligencija pobeđuje. Treba imati hrabrosti, borbenosti, agresivnosti, ali dobra lopta i dobar pas prave razliku. Naše je da slušamo, upijamo svaki savet i onda nema greške - poručio je Tadić.

