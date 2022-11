HRVATSKI TRENER RASPALIO PO ORLOVIMA: Došli su da budu svetski prvaci, a nisu mogli da ugroze Brazil za skoro 100 minuta

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Brazila sa 0:2, u utakmici prvog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Prvi pogodak je postignut u 62. minutu, a drugi, koji je postignut posle fantastičnih makazica, dogodio se u 73. minutu. Trener i stručni komentator HRT-a Nenad Bjelica komentirisao je rezultat u emisiji.

- Poražavajuće je kako je Srbija igrala, očekivao sam mnogo više. S obzirom na to kako su igrali u kvalifikacijama, s obzirom na igrače koje imaju, ali i s obzirom na to kako su najavili ovo takmičenje. Došli su da budu svetski prvaci. Srbija nije niti jednu kontru dobro istrčala, kad god su osvojili loptu, nisu imali dovoljno kvaliteta za to - rekao je Bjelica.

foto: Pritnscreen

- Prekid je prilika da slabiji tim ugrozi protivnički tim. Ali Srbija ima dovoljno kvaliteta da ugrozi Brazil kroz igru. Više su uradile reprezentacije koje nisu ni blizu Srbije. Srbija nije mogla da ugrozi Brazil za skoro 100 minuta. Razočaravajuće - dodao je Bjelica.

(Kurir sport)