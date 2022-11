NE PAMTI SE OVAKVA ISKRENOST JEDNOG FUDBALERA! De Brujne otvorio dušu: Već dugo NE IGRAMO DOBRO...

Vezni fudbaler reprezentacije Belgije Kevin de Brujne izjavio je da tim već dugo ne igra na najboljem nivou, ali je ocenio da imaju potencijala i da mogu da pokažu više, kao i da u nastavku Svetskog prvenstva moraju budu hrabriji.

"Nismo na najboljem nivou već dugo i mislim da tim može bolje... Osećam da ima potencijala", rekao je De Brujne.

Selekcija Belgije pobedila je Kanadu (1:0) u prvom kolu Grupe F na Svetskom prvenstvu u Kataru, ali je De Brujne istakao da u narednim mečevima moraju da pokažu više hrabrosti.

"Mislim da možemo da pokažemo više hrabrosti, da budemo bolji sa loptom i da poboljšamo učinak. Pojedinačno je isto, bio sam na timskom nivou igre, odnosno ispod proseka. Nadam se da ću moći mnogo bolje od toga", rekao je novinarima.

De Brujne je naveo da selekcija Belgije ne može da igra na isti način kao Mančester siti, za koji igra sedam godina, već da je potrebno prilagodjavati se igračima koje imaju u reprezentaciji.

"Da li me to ponekad frustrira? Da, ali trebalo bi da to manje pokazujem, čak iako tražim savršenstvo", naveo je on.

Reprezentacija Belgije sastaće se u nedelju, u okviru drugog kola sa selekcijom Maroka u 14.00, dok će od 17.00 igrati Hrvatska i Kanada.

Kurir sport