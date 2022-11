NEPRIJATNA SITUACIJA NA KONFERENCIJI SRPSKIH FUDBALERA: Portparol FSS zabranio "orlovima" da odgovore na pitanje američke agencije

Reprezentativci Srbije Marko Grujić i Nemanja Maksimović, suočili su se sa neprijatnim pitanjem stranog novinara na konferenciji za medije u Kataru.

Dvojica fudbalera veznog reda su izašla pred predstavnike medija, a između ostalih pitanja, stiglo je i jedno koje se ne tiče fudbala, a stiglo je od novinara američke agencije, "Asošijejted pres".

Novinar pomenute agencije je želeo da čuje zbog čega su reprezentativci razvukli zastavu "Kosovo je Srbija, nema predaje", ali nije dobio odgovor.

"Na ovoj konferenciji govorićemo samo o meču, nećemo se baviti temama koje nemaju dodirnih tačaka sa duelom protiv Kameruna".

Marko Grujić je govorio o sastanku sa selektorom dan nakon poraza od Brazila u prvom kolu Svetskog prvenstva.

"Posle poraza teško se spava. Čak i ujutru su pomešana osećanja. Dosta smo o tom meču razmišljali. U Fudbalu se okreće novi list, nema osvrta unazad, to nam je selektor poručio da budemo jači i snažniji, da nas ovo ne poljulja".

"Reprezentacija Kameruna ima veliki broj kvalitetnih igrača. Imaju brze igrače u napadu, najopasniji su u kontri, bitno je bilo da dobro kontrolišemo njihov kontra napad", rekao je Maksimović.

"Kamerun je opasna ekipa, imaju dosta dobrih pojedinaca. Izdvojio bih Isu, on je motor te ekipe. Moramo da odigramo dobro i da ne dozvolimo njegov protok lopte, a ako to uspemo čeka nas dobar rezultat. Ako uđemo u fizičku borbu to će više odgovarati Kamerunu. Talenat, tehnička potkovanost i kvalitet su na našoj strani, treba da se mi pitamo za sve na terenu", rekao je Grujić i dodao:

"U Fudbalu se stvari brzo odvijaju moramo da se fokusiramo na Kamerun, to je naš glavni cilj, želimo da pobedimo, verujem da svi misle pozitivno. Neuspeh ne dolazi u obzir, ne razmišljamo o tome, moramo da ispravimo negativne stvari iz utakmice sa Brazilom, i potom pređemo dalje", poručio je fudbaler Porta.

Nemanja Maksimović se podsetio finala Svetskog prvenstva za fudbalere uzrasta do 20 godina iz 2015. godine kada je Srbija pobedila Brazil upravo njegovim pogotkom.

"Prošlo je sedam godina od mog poslednjeg gola, to je dovoljni pokazatelj u kakvoj sam golgeterskoj formi. Drugačije je jer je Brazil jedna od najvećih sila u fudbalu. Imaju veću bazu, tu je osnovna razlika jer mogu da koriste više igrača nego mi", rekao je Maksimović.

O fizičkom padu u meču sa Brazilom.

"Nismo jedini imali problema, dosta je evropskih reprezentacija imalo problema sa adaptacijom, igrači su spremni i nadam se da ćemo dati maksimum protiv Kameruna. Bitno je prvo pobediti utakmicu, a posle i dati što više golova. bitni su i kartoni, kao i fer plej, znate da FIFA pridaje dosta pažnje tome".

"Na Novom Zelandu smo izgubili prvu utakmicu, a potom smo uspeli da osvojimo Svetsko prvenstvo. I sada znamo da nije kraj, bitno je da smo tim, daćemo maksimum da pobedimo Kamerun i da obezbedimo prolaz", zaključio je Maksimović.

