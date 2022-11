UŽIVO, VIDEO: ARGENTINA - MEKSIKO, Sve pršti u Dohi, Argentinci krenuli agresivno od 1. sekunda! Mesi za opstanak na Mundijalu

ARGENTINA - MEKSIKO 0:0

Tok utakmice:

Prvo poluvreme:

1.minut - Agresivan i ofanzivan početak Argentinaca od prvog sekunda!

1. minut - Počela je utakmica u Dohi.

Jedan od najvećih favorita za titulu prvaka sveta Argentina, koju predvodi legendarni Lionel Mesi, posle megasenzacije i poraza od Saudijske Arabije, nalazi se pred ponorom, ali nije još sve izgubljeno za "gaučose".

Argentina će u subotu uveče odigrati možda i do sada najznačajniji meč u Kataru protiv Meksika. Početak ove utakmice u grupi C je u 20 časova.

Argentina - Meksiko 0:0 Stadion: Lusail u Dohi. Sudija: Danijele Orsato (Italija). ARGENTINA (4-1-2-3): Emilijano Martinez - Montijel, Otamendi, Lisandro Martinez, Akunja - Rodrigez, De Pol, Makalister - Mesi, Lautaro Martinez, Di Marija. Selektor: Skaloni. MEKSIKO (5-3-2): Očoa - Alvarez, Montes, Moreno, Arauho, Galjardo - Erera, Gvardado, Čavez - Lozano, Vega. Selektor: Martino.

Argentina je veliki favorit, kvota na pobedu ekipe koju kao kapiten predvodi Mesi je 1,55. Za pobedu Meksika je kvota 8,00, a za nerešen ishod 4,00.

Za ovu utakmicu vlada veliko interesovanje, jer se "gauočosi" već nalaze na ivici provalije, a još jedan poraz bio značio eliminaciju sa Svetskog prvenstva posle samo dva kola!

Nakon što su odigrali 0:0 protiv selekcije Poljske u prvom kolu Mudnijala u Kataru, pred fudbalerima Meksika je mogućnost da eventualnom pobedom nad Argentinom otvore vrata plasmana u osminu finala. Međutim, to će biti teška misija, pogotovo što Argentinci praktično nemaju izbora i pobeda im je imperativ.

Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni rekao je danas da će se ekipa u predstojećoj utakmici protiv Meksika na Svetskom prvenstvu boriti do poslednje kapi znoja pošto želi da preokrene lošu situaciju u kojoj se našla posle poraza od Saudijske Arabije na početku takmičenja.

„Znamo da imamo odgovornost jer je cela zemlja uz nas. Mirni smo pošto znamo da ćemo ostaviti poslednju kap znoja na terenu kako bismo promenili situaciju. Želim da ljudi vide kakva je ovo grupa, šta je dala i šta još može da pruži. I oni veruju u nas, dugo je sve bilo savršeno i jednostavno (niz od 36 utakmica bez poraza), ali sada nam je svako potreban. Možemo da izgubimo, ali moramo da nastavimo da radimo i vratimo se. Takav sam bio kao igrač”, rekao je Skaloni.

Selektor Meksika Herardo Martino, rođeni je Argentinac i osećanja će mu biti pomešana, jer igra protiv svoje selekcije.

"Mogu da vam pričam sve najlepše o bolnici u kojoj sam rođen i da vam do detalja opisujem koliko volim moj rodni grad Rosario u Argentini, ali kada pričamo o fudbalu onda znajte da je sve što želim pobeda Meksika. Moji igrači će učinti sve da do nje dođu. To je naša obaveza", kaže Martino.

Iskusni stručnjak je svestan da će Argentinci večeras biti posebno motivisani da trijumfuju, jer su kiksnuli protiv Saudijske Arabije pre nekoliko dana, ali ne misili da je uspeh njegovog tima nemoguć.

"Kad nam je žreb dodelio Argentinu u u grupu nismo mogli da zamislimo ovakav razvoj događaja, da ćemo odigrati 0:0 protiv Poljske u provm meču, a oda će oni izgubiti od Saudijske Arabije. Imamo priliku da pobedom uradimo nešto veliko i moramo da je iskoristimo", rekao je Herardo Martino.

Naravno, neizostavna tema je bio i jedan od najboljih fudbalera u istoriji Lionel Mesi.

"On je veliki igrač, to će vam svako reći, a mi moramo da pronađemo način kako da ga zaustavimo. Njemu je potrebno i pet minuta da pokažen koliko zna i da reši utakmicu, zbog čega moramo da budemo oprezni i koncentrisani. Oni jesu favoriti, ali mi se ne predajemo. Želimo pobedu".

