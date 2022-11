SVI SRBI ĆE NAVIJATI ZA KANADU! Kako je Borjan pričao kad je saznao da će igrati protiv Hrvatske: Ponosan sam mestom rođenja!

Čim su izvučene grupe za Svetsko prvenstvo bilo je jasno da će u grupi F puno pažnje izazvati utakmica Hrvatske i Kanade, barem kada je reč o medijima u komšiluku.

Razlog je jasan - Milan Borjan na golu Kanađana.

Golman Crvene zvezde više puta je bio tema medija u komšiluku u tekstovima u kojima je zbog svoje izjave označen kao "zvezdaš koji kaže da nije rođen u Hrvatskoj, već u srpskoj Dalmaciji i Krajini", ali i uvredljivih komentara na portalima i društvenim mrežama.

- To mnogo govori o njima. Vređanje, pretnje i takva doza primitivizma. Dosta prijatelja imam iz Hrvatske i nikada nisam gledao ko je odakle. Ja ću se uvek ponositi sa mestom svog rođenja. Kada sam se rodio 87' godine, rodio sam se u Republici Srpskoj Krajini i uvek ću se time dičiti. Svako ima pravo da misli drugačije. Mogu da me mrze, mogu da me vole, ali nikad ne mogu da mi promene pripadnost i rodno mesto - rekao je Borjan za Kurir neposredno nakon žreba.

U aprilu ove godine, golman Kanade je poručio da očekuje podršku i iz Srbije.

- Naravno da će navijati za Kanadu! Kapiten sam najvećeg srpskog fudbalskog kluba, napravio sam mnogo uspeha sa Crvenom zvezdom i naravno da će svi Srbi, ne samo moji Krajišnici, navijati za mene i Kanadu. Ne samo protiv Hrvatske nego i protiv Belgije i Maroka - poručio je Borjan koji je istakao da će ekipa pokušati da pobedi svakog rivala u grupi.

Kanada je u prvom meču poražena od Belgije rezultatom 1:0 iako je ostavila odličan utisak.

Meč protiv Hrvatske igraće se u nedelju od 17 časova, a od nje će zavisiti sa kakvim šansama za plasman u narednu fazu Milan Borjan i njegovi saigrači idu u treće kolo gde ih čeka meč sa Marokom.

Sama atmosfera pred duel Hrvatske i Kanade dodatno je vrelija nakon izjave selektora Kanađana, Džona Herdmana zbog koje su naše komšije besne, prilično opravdano.

