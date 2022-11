UŽIVO, OBRAĆANJE STOJKOVIĆA, Selektor brutalno odgovorio Tijagu Silvi: Drugačije bi on pričao...

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković, obratiće se u Dohi javnosti pred utakmicu protiv Kameruna u drugom kolu grupne faze Svetskog prvenstva.

Obraćanje selektora

Još reči o meču protiv Brazila.

- Imao sam dileme jer sam znao koliko važnih igrača imam povređenih. Protivnik čita šta ću ja reći, zato nisam javno govorio o tome. To su dileme ne jer želim da ih imam, već su nastale situacijom. Mislim da razumete o čemu pričam. Postao sam kao papagaj, samo ponavljam, alil stvarno mi je žao što nismo imali sve igrače. Prvo poluvreme po meni je bilo korektno sa onim što smo imali. Ali nismo imali udarne igle koje bi i te kako bile opasne po gospodu iz odbrane Brazila.

Stojković o izjavi Tijaga Silve nakon pobede Brazila.

- Nisam čitao stvarno štampu ovih dana, mislim da je to najbolje jer možete svakakve stvari da vidite, tako da nema potrebe za tim. Treba da dođe do kritika, to nije problem, ali može da dođe do toga da neko kaže neku glupost koja može da utiče na tim. Dobar je on igrač, ali lako mu je da igra sa povređenim Mitrovićem. Da je Mitrović bio 100 odsto spreman, ne verujem da bi tako pričao. Inače, kako je rekao to da je trebalo bolju analizu da napravimo? Mogu da vam pokažem papir od 15. novembra, pogodili smo tim Brazila. Nisu nas iznenadili, jedino mi je žao što nismo imali igrače na 100 odsto. Uz sav respekt prema Brazilu, bila bi drugačija priča.

Golman Srbije o afričkim selekcijama.

- Upoznat sam sa timom, imao sam video analizu. Da li ću imati više, ili manje posla od utakmice sa Brazilom - ne znam, to ne zavisi od mene.

Vanja Milinković Savić o Andreu Onani, golmanu Kameruna.

- Odličan golman, velika budućnost je pred njim. Snašao se vrhunski na početku ove sezone (u milanskom Interu) kada je morao da zameni jednog odličnog golmana kao što je Handanović. Mislim o njemu sve najbolje kao golmanu.

Srbija će napasti Kamerun.

- Da li ćemo biti ofanzivni? Bićemo, verovatno. Da bi se postigao gol moraš i da napadaš. Kao tim moramo delovati i u defanzivi. Moramo da budemo kompaktna ekipa koja zna šta radi na terenu. Stanje igrača me puno raduje u ovom momentu. Da li će Mitrović i Vlahović početi, ili neće, videćete sutra. Ne mogu da govorim o sastavu, ali znam ko će igrati. Nemam dilemu i to je velika razlika u odnosu na utakmicu protiv Brazila kada nisam znao ko će da igra. Do zadnjeg momenta nismo mogli da napravimo tim. Sada je drugačija situacija. Što se Kameruna tiče, Srbija poštuje svoje protivnike. Snažna ekipa koja može da napravi problem bilo kome. Gledao sam meč protiv Švajcarske, moglo je da ode na obe strane, Kamerun je dobra ekipa.

Nakon prvog meča selektor nije bio zadovoljan stanjem ekipe.

- Napravljena je analiza za sve nas u svim aspektima. Kako prvo, tako i drugo poluvreme. U drugom delu je bio problem taj da smo se previše trošili ni za šta. Statistika pokazuje da smo pretrčali više od Brazila, a ispalo je da tih pola sata u drugom delu nismo postojali. Imali smo loš pas, 160 izgubljenih lopti... Ali, nismo bili kompletna ekipa na terenu, imali smo te lične probleme i nisam mogao da izađem sa najboljim mogućim timom. Totalno drugačija bi slika bila, verujte mi. To što smo uradili u poslednja dva dana me raduje. Igrači su pozitivno odgovorili u fizičkom i tehničkom smislu i to je valjda pokazatelj da se vraćamo kada je najpotrebnije.

- Što se fizike tiče... Od dolaska u Katar smo imali sedam, osam igrača koji nisu bili u trenažnom procesu. Nisam mogao to javno da govorim jer bi onda ceo svet znao o čemu se radi. Mene je to brinulo i, ako se sećate, nekome je pitao pre nekoliko dana gde je osmeh na mom licu. Sada znate razlog, samo što ne mogu javno da pričam. Na kraju krajeva, osmeh se polako vraća.

Konkretno - Filip Kostić

- Da budem precizniji, nisam prezadovoljan, situacija nije odlična. Ali sam zadovoljan u odnosu na ono što smo imali pre nekoliko dana i to me raduje. Kostić je poslednja dva treninga odradio sa ekipom i biće u konkurenciji. Raduje me i intezitet kojim je radio. Spreman je da odigra utakmicu, u kondiciji je i mogu da računam na njega, što nije bio slučaj pre tri, četiri, ili pet dana.

O zdravstvenom stanju tima.

- Situacija je dosta bolja što se tiče igrača. Veoma važna utakmica s obzirom na to da smo krenuli sa porazom i mi i Kamerun. Pripremićemo meč na najbolji mogući način i videćemo ko je bolji.

Prvo pitanje je bilo o spornoj zastavi u svlačionici Srbije.

Bez komenata - odgovor od srpske strane.

16:15 - Počela je konferencija.

Pored Stojkovića, na konferenciji je i golman Srbije, Vanja Milinković-Savić.

Nakon poraza od Brazila, "orlovi" će protiv Kamerunaca igrati u ponedeljak od 11 časova, a selektor će govoriti o očekivanjima od tog meča.

Tema za razgovor posle meča sa Brazilom ima mnogo.

Navijače najviše zanima u kakvom stanju će određeni reprezentativci dočekati utakmicu protiv afričke selekcije.

Aleksandar Mitrović, Dušan Vlavhović i Filip Kostić su imali probleme sa povredama i pre početka Mundijala, a nakon meča sa Brazilom pojavila se informacija da je nastup Sergeja Milinković-Savića u drugom kolu doveden u pitanje.

