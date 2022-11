MENJAO BIH GOL ZA POBEDU! Pavlović razočaran posle Kameruna: Nadam se da ću igrati protiv Švajcarske1

Fudbaleri Srbije odigrali su šokantnih 3:3 sa Kamerunom u 2. kolu Svetskog prvenstva i tako sebi zakomplikovali put do nokaut faze Mundijala u Kataru

Posle utakmice strelac gola i jedan od boljih u našem timu Strahinja Pavlović je istakao da bi mu bilo mnogo draže da nije postigao pogodak, a da je naš tim došao do pobede...

"Tako je, menjao bih taj gol za pobedu, to je tako. Ispustili smo pobedu ali i dalje nije sve gotovo. Treba da sačekamo da Brazil dobije Švajcarsku, a onda mi da ih dobijemo da bi išli dalje", rekao je on, pa se nadovezao komentarom o kalkulacijama pred naredni meč:

"Najgore je to kada dođe do tih kalkulacija i svega toga šta če biti, kada zavsimo od nekoga. A mogli smo sada da pobedimo i da olakšamo sebi mnogo. Ali šta je tu je, idemo dalje i borićemo se do kraja."

Gol na Svetskom prvenstvu mnogo znači, ali jasno je Pavloviću da individualni učinak bez timskog ništa ne vredi.

"Znači mi dosta jer ih nisam dao mnogo za Srbiju, ali džaba sve ako na kraju nije to to i nije pobeda. Voleo bih više da nismo primili nijedan, a da ga nisam dao. Ali naravno da ,mi znači da na ovako bitnoj utakmici postignem gol. Videćemo sve", naglasio je on.

Novinari su pomenuli da se "odbrana raspala" kada je on izašao, ali nije hteo da bude tako grub prema saigračima Pavlović.

"Možda to tako izgleda, ali u trenutku kada sam izašao oni su ubacili još jednog napadača i krenuli su mnogo ofanzivnije. To su sada neke taktičke greške koje... Možda je trebalo malo da se vratimo ili nešto uradimo, ali takav je bio momenat. Imali su dve kontre i svaku svoju šansu su iskoristili i prosto je neverovatno. Videćemo sve..."

Da li se ekipa opustila previše posle 3:1?

"Ne znam, moguće, ali jednostavno fudbal je takav da smo možda trebaloi da damo još jedan i da završimo utakmicu, ali na kraju nismo. Prosto neverovatno, ali dešava se i na najvišem mogućem nivou", istakao je on pa dodao da još tim nije seo da popriča posle ovakvog meča:

"Nismo još, glave su nam vruće i najbolje je da odmorimo, prespavamo i onda od sutra da sačekamo utakmicu meč Švajcarske i Brazila i da sačekamo sve to. Borićemo se do kraja to je sigurno, daćemo sve od sebe da ispravimo to."

Izašao je posle sat vremena igre zbog povrede primicača i sve je zanimalo kada će i da li će biti spreman za naredni meč.

"Ja verujem da hoću, sutra ću imati snimanja da proverim sve. Zatezalo me i pre meča, bolelo me, a nikad nisam imao problem sa primicačem. Nadam se da nije ništa ozbiljno, to ću već sutra, ako ne i danas snimtii. Nadam se da će sve biti kako treba i da ću igrati", dodao je štoper Srbije, pa objasnio da je bol osetio još na prošlom meču:

"To je bilo već posle Brazila, osećao sam bolove na treninzima. Mislio sam da ću moći svih 90 minuta, da ću izdržati. Onda sam se ohladio, ponovo izašao na teren i počelo je već da me rpeseca. Onda samodlučio da izađem. Ja sam taj koji je tražio izmenu i eto."

Imao je razgovor sa selektorom kada je izašao, a sve je zanimalo o čemu su pričali.

"Rekao sam mu da je to to, da sam morao da izađem i da je bolje da odmorim. Imali smo 3:1 i mislio sam da više ne bih mogao da pomognem ekipi. Onda sam odlučio da izađem", otkrio je on.

Na kraju je ponovio - fenomenalan je osećaj dati gol, ali je mnogo bolji osećaj pobediti!

"Jesam, fenomenalan je osećaj. Ovo mi je tek drugi gol za reprezentaciju, ali opet kažem mnogo bi mi bilo draže da smo pobedili, a da nisam dao gol", zaključio je mladi štoper.

