OBEĆANJE NACIJI IZ DOHE! Tadić i Milinković-Savić se obratili Srbiji pred MEČ ODLUKE! Orlovi znaju šta da urade protiv Švajcarske!

Kapiten reprezentacije Srbije, Dušan Tadić i njegov saigrač Sergej Milinković-Savić, obraćaju se javnosti iz Dohe, dan nakon remija protiv Kameruna.

"Orlove" nakon neverovatne utakmice protiv afričke selekcije očekuje meč odluke koji je na programu u petak, a protivnik Srbiji biće Švajcarska.

Konferenciju za medije iz Dohe i njen tok možete da pratite uživo na Kurir sportu.

Portparol reprezentacije Srbije je na otvaranju konferencije napomenuo da će biti dozvoljena samo pitanja vezana za fudbal.

Milinković-Savić je imao obećanje Srbiji.

- To mogu da obećam, da očekujete pravog Milinković-Savića na utakmici protiv Švajcarske - zaključio je konferenciju za medije vezista Srbije.

Reakcija "Orlova" posle Kameruna.

- Pričali smo posle utakmice. Rekli smo da se nadamo da ćemo doći u situaciju da je sve u našim rukama. Stalno smo zajedno, pričamo o svim momentima i detaljima, važno je da se stisnemo i odigramo onako kako umemo.

Da li ima problema u reprezentaciji?

- Stvarno nikad bolja atmosfera nije bila nego sada. Od prvog do poslednjeg momenta se držimo zajedno, to je jako pozitivno. Stvarno nema nikakvih problema - uverava kapiten.

Igra sa dva napadača.

- Protiv Brazila nismo puno pokazali, drugu utakmicu smo postigli tri gola i stvorili dosta šansi, to je dosta pozitivno. Postavka kao postavka... dobro je kada imaš dva napadača, ali isto tako možeš da budeš opasan kada imaš dva igrača iza napadača - ukratko je analizirao Tadić.

Zdravstveno stanje?

- Kadrovska situacija je pozitivna, stvari sa Strahinjom Pavlovićem idu u dobrom pravcu - poručio je portparol reprezentacije.

Igre veznog reda Srbije na Mundijalu.

- Trudimo se da damo naš maksimum, protiv Brazila nije ispalo kako smo želeli. Protiv Kameruna smo dobro igrali, šteta za neke šanse, što se tiče veznog reda, mislim da ide u dobrom pravu. Još jdnu utakmicu imamo, moramo da pokažemo visok nivo - ističe Milinković-Savić.

Kako Tadić vidi Švajcarce?

- Disciplinovana, trkačka ekipa. Ima dobrih individualaca, ali timski duh je odličan. Kao tim su dosta dobri - poručio je kapiten.

Obećanje narodu?

- Ne možemo ništa da obećamo. Svaki put kada igra za reprezentaciju igraču je cilj da da sve od sebe. Nadam se da će biti i sreće, izgubili smo dva boda protiv Kameruna, nadam se da će se vratiti - rekao je Sergej.

- Obećavam da ćemo dati sve od sebe. I kada nismo imali rezultate učinili smo sve da dođemo do njih. To će tako biti i u petak, a kao što je Sergej rekao, sreća će možda da nam se vrati - poručio je Tadić.

Stanje Sergeja i povreda noge.

- Zglob je mnogo bolje, radio sam terapije svaki dan, ide ka boljem. Imao sam i neki poseban "tejp" na utakmici sa Kamerunom. Biću spreman za sledeću utakmicu.

Taktika protiv Kameruna pri rezultatu 3:1.

- Protivnik je promenio sistem, ubacili su Abubakara i četiri igrača su ostajala u napadu. Došli smo u situaciju da moraš da ideš prema golu. Imali smo situacije da postignemo četvrti i peti pogodak, morali smo to da iskoristimo. Morali smo i da se bolje branimo, da kontrolišemo njihove igrače koji su se kockali i ostajali gore. Rekli smo da mora da bude bolja komunikacija između nas da ne dođemo do takvih situacija do kojih smo došli - rekao je Tadić.

O zajedništvu u ekipi

- Samopouzdanje nam daje ovih godinu i po dana koliko smo zajedno sa selektorom Stojkovićem, igrali smo dobar fudbal, pobeđivali smo utakmice, i kada nismo pobeđivali igrali smo dobro, sjajna je atmosfera, nikad nije bila bolja među igračima i veliko je zajedništvo među igračima, to nam daje samopozdanje. Čast mi je i zadovoljstvo što sam deo ove reprezentacije - istakao je Tadić.

Koliko je ekipa zadovoljna bodom protiv Kameruna.

- Nije najprijatnije posle 3:1, svaku utakmicu pa i trening želiš da pobegneš. Bilo je i dobrih stvari, napravili smo puno velikih šansi. Kompletan tim ne sme da dozvoli greške kod primljenih golova. Čekali smo posle da vidimo kako će Brazil da završi. Imamo sve u svojim rukama, do nas je, zadovoljni smo zbog toga.

Inostrane novinare zanima da li će "Orlovi" imati poseban pritisak zbog istorije sa Švajcarskom.

- Bio je veliki pritisak pre četiri godine. Mislim da je potrebno da se fokusiramo na fudbal i da pokažemo da igramo bolji fudbal od njih. Svaka utakmica koja vodi u narednu fazu je veliki pritisak, igramo pod pritiskom i u klubovima - poručio je Tadić na otvaranju.

- Ne gledamo u to što je bilo pre, moramo da pobedimo, fokusiraćemo se na to da učinimo sve što je moguće da dođemo do cilja - poručio je Sergej na početku konferencije. Ne mislim da će biti previše emocija zbog protivnika. Moramo da gledamo sebe, da krenemo snažno i da im pokažemo da smo bolji i uzmemo tri boda - smatra Sergej..

