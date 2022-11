BELGIJANCI DEMANTOVALI TUČU: Možda smo MATORI, ali možemo da pobedimo Hrvatsku!

Golman fudbalske reprezentacije Belgije Tibo Kurtoa rekao je danas da su igrači održali sastanak na kome su izneli iskrene stavove o tome kako mogu da spasu svoj nastup na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Belgija je na Mundijal u Kataru došla kao druga selekcija sveta i jedan od favorita, ali je igrala slabo u pobedi protiv Kanade 1:0, pre nego što je u nedelju izgubila od Maroka 0:2.

U poslednjem kolu u četvrtak Belgiji je potrebna pobeda protiv Hrvatske za plasman u osminu finala. U Grupi F Hrvatska i Maroko imaju po četiri boda, Belgija ima tri, a Kanada je bez bodova.

Kurtoa i kapiten Belgije Eden Azar odbacili su navode o sukobima unutar ekipe koji su izbili posle poraza od Maroka.

Kurtoa je rekao da su on i saigrači imali iskrenu razmenu stavova u trening kampu reprezentacije u Al Rajanu.

"Nisam mislio da ima problema, ali uvek je dobro da se svi sastanemo kako bismo mogli da podelimo razmišljanja. Na taj način je sve rešeno i mislim da je najbolje da budemo iskreni, pošto na terenu moramo da se borimo jedan za drugoga. Najvažnija stvar je da budemo iskreni", naveo je golman Real Madrida.

Mnogo pažnje izazvala je izjava reprezentativca Kevina De Brujnea uoči turnira, koji je na pitanje da li njegova ekipa može da osvoji Svetsko prvenstvo, za Gardijan odgovorio: Nema šanse, mi smo prestari".

U utakmici protiv Kanade, Belgija je u startnoj postavi imala šestoricu igrača u tridesetim godinama, a četvorica od njih imali su više od 100 utakmica za reprezentaciju.

Jedan od njih je Jan Vertongen, koji je posle utakmice sa Marokom pomenuo izjavu saigrača.

"Gde smo pogrešili? Mi verovatno loše napadamo pošto smo prestari, mora biti da je zbog toga?", naveo je on.

Azar je rekao da je razgovarao sa De Brujneom, koji "veruje u ekipu više nego ikada".

"Ponekad u izjavama kažete smešne stvari koje u stvari ne mislite. Mislim da je samo želeo da kaže da smo stariji nego što smo bili pre četiri godine (u Rusiji). I u pravu je, stariji smo", naveo je.

"Svi su stariji. Odbrambeni igrači. Mi, vezni igrači. Tibo je stariji nego što je bio pre četiri godine, tako je kako je. Mislim da Kevin prvi veruje u ovu grupu, inače ne bi bio ovde", dodao je Azar.

On je pozvao ekipu da bez straha igra protiv Hrvatske, aktuelnog vicešampiona sveta.

"Za dva dana, to bi mogla da bude naša poslednja utakmica i moramo da igramo sa željom za pobedu. Ako budemo složni na terenu, 11 igrača, možemo da pobedimo Hrvatsku. Znam da će biti teško, pošto je svaka utakmica na Svetskom prvenstvu teška, ali mi to možemo. Sa timom koji imamo, mi to možemo da uradimo", rekao je Azar.

Utakmice poslednjeg kola u Grupi F izmedju Hrvatske i Belgije i Maroka i Kanade, igraju se u četvrtak od 16 časova.

