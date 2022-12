EKSKLUZIVNO ISTRAŽIVANJE! VELIKA VEĆINA SRBIJE UBEĐENA DA RAZBIJAMO ŠVAJCARSKU: Nacija veruje u Piksija i Orlove IMPRESIVNE BROJKE

Za većinu srpske populacije se može reći da predstavlja strastvene pratioce svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru!

To je zaključan nakon uvida u istraživanje agencije Ispos stratežik marketing, koje vam ekskluzivno donosi Kurir.

Takođe, većina ispitanika veruje da će Orlovi pobediti u petak Švajcarsku i proći u dalje.

Krenimo redom - gotovo 1/3 osoba starijih od 12 godina u Srbiji redovno prati dešavanja na ovom globalnom sportskom događaju, a još toliko njih (36%) povremeno se informiše o sadržajima vezanim za FIFA Svetski Kup.

Sasvim očekivano, muškarci intenzivnije prate svetsko prvenstvo; gotovo svaki drugi je pasionirani pratilac zbivanja u Kataru (45%). Sa druge strane, skoro 30% žena kaže da uopšte ne prati utakmice svetskog prvenstva.

Ovo prvenstvo je očigledno zanimljivo svim generacijama, ali se ipak može konstatovati da starija generacija (preko 66 godina starosti) nešto učestalije prati ovaj globalni sportski događaj (83%) Televizija predstavlja ključni izvor informacija o dešavanjima na FIFA Svetskom Fudbalskom prvenstvu 2022. godine (preko 92% onih koji prate zbivanja), ali je vrlo značajno učešće i digitalnih medija, naročito među mladima (do 29 godina starosti).

foto: Starsport@

Kada je govorimo o praćenju Svetskog prvenstva preko televizije, većina građana Srbije preferira svoj kućni ambijent (90% njih), a procenat onih koji ovaj medija prate u nekom od popularnih kafića ili restorana u svom mestu života relativno je mali (4%).

Građane Srbije smo pitali I kako procenjuju šanse nacionalnog tima u pogledu plasmana na SP u Kataru, i čini se da je većina njih još uvek oprezna u svojim procenama. Najveći procenat srpske populacije procenjuje da će naš nacionalni fudbalski tim stići do osmine finala (26%), a u osvajanje pozicije svetskog šampiona u fudbalu veruje namanji procenat ispitanika (9%). Procenat onih koji veruju u bolji plasman našeg nacionalnog tima se postepeno smanjuje od osmine finala, ka višim rangovima takmičenja: do četvrtine finala (16%), do polu finala (10%) do finala (11%). Da nećemo proći grupu misli samo 16% populacije.

Dakle, zbirno čak 72 odsto ljudi veruje u uspeh Srbije (prolaz grupe).

Jednak je oprez pratilaca Svetskog Fudbalskog prvenstva i kada je u pitanju potencijalni šampion Fudbalskog Prvenstva u Kataru.

Najveće šanse, prema mišljenju naših građana, ima Brazil. Čak 40% građana smatra da će karioke osvojiti Svetsko prvenstvo. Svaki četvrti građanin ne zna ko bi mogao biti novi svetski prvak.

Kurir sport