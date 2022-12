HEROJ MUNDIJALA OTERAN IZ PARTIZANA Nisu ga PLAĆALI, pa je pobegao iz Beograda! Uništio je Nemačku i Španiju i postao BOG U JAPANU

Japanci su savladali one koji "na kraju uvek pobede", nakon preokreta, rezultatom 2:1, a apsolutni heroj utakmice bio je Takuma Asano, bivši fudbaler Partizana.

Ne može se reći da je Japan bio bolji, budući da su Nemci tokom većeg dela utakmice opsedali njihov gol, ali su na pravi način iskoristili prilike stvorene nakon kontra-napada i bacili izabarike Hansija Flika na kolena.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 83. minutu, kada je Asano sjajno primio dugu loptu Itakure po desnoj strani, jednim kontaktom stekao prednost nad Šloterbekom, jednim od najboljih defanzivaca Bundeslige, ušao u kazneni prostor i zakucao loptu iza leđa Manuela Nojera.

foto: Profimedia

Zanimljivo je da je on priliku na ovoj utakmici čekao sa klupe, pošto je u 57. minutu zamenio Maedu, napadača Seltika.

Nakon ovog sjajnog pogotka plavokosog Japanca, najviše je zaigralo srce navijača Partizana, onih prema kojima je ovaj momak ostao prilično nedorečen.

Bio je Vaskrs 2021. godine, kada su crno-beli, potpuno neočekivano, ostali bez svog najboljeg fudbalera, a ako je verovati Takumi, sami su krivi za tako nešto, piše Sportal.

foto: Profimedia

Tada je Asano, jedini put kada se oglasio povodom ove situacije, rekao da nije bio zadovoljan kako su se prema njemu odnosili u klubu.

- Ja, Takuma Asano, raskinuo sam svoj ugovor sa Partizanom. Nakon što sam se neko vreme mučio, odlučio sam da presečem i donesem ovu tešku odluku. Mislim da nisam poštovan od strane kluba, koji duže vreme nije isplaćivao moju zaradu na vreme i u pravom iznosu. Još postoji dug koji nije izmiren na današnji dan. Niko nije ni reagovao na moje molbe - počeo je Asano.

foto: Profimedia

- Teško mi je što moram da napustim klub u ovakvim nesrećnim okolnostima, jer je Partizan klub u kojem sam proveo važan deo svoje karijere. Zauvek ću biti zahvalan svima koji su me podržali u Beogradu uključujući: Savu Miloševića, koji me je pozvao da se priključim sastavu, Aleksandru Stanojeviću, koji me je uvek podržavao i verovao u mene, mojim sjajnim saigračima i stručnom štabu i svim navijačima koji su me bodrili. Hvala svima iz dubine srca - napisao je Asano na svom Instagramu.

Opet, bez obzira što je Japanac ostavio svoju ekipu na cedilu i otišao bez pozdrava, mnogi navijači su ovu njegovu odluku razumeli. Ostao je njihov ljubimac i svi su i nakon rastanka pratili njegove partije u ekipi Bohuma, eto, baš nemačke ekipe.

Imao je priliku brzonogi fudbaler da se upozna sa svojim rivalima u ovoj utakmici i da odmeri snage sa njima nekoliko puta, a sada će ga svi dobro zapamtiti. Nema sumnje da je Asano ovim golom postao novo veliko ime u Bundesligi, koga će se Nemci nerado prisećati, svaki put kada bude nastupao protiv ekipa za koje navijaju.

foto: Starsport

Posle Kostarike i poraza od 1:0, malo ko je verovao da će Japan otići dalje. Morali su makar da remiziraju sa Španijom i nadaju se da Nemci ne slave ubedljivo.

A oni... Pobedili su Španiju i otišli kao prvi iz grupe! Sada će Asano i ekipa igrati protiv Hrvatske u osmini finala Svetskog prvenstva.

Kakva priča Takume Asana.

Kurir sport / Sportal