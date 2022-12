SRBI, BRAĆO MOJA ČEKAM VAS! POBEDITE ŠVAJCARSKU: Miloš Degenek poželeo Orlovima sreću, da urade isto ono što i on sa Australijom

Miloš Degenek, jedan je od junaka plasmana Australije u osminu finala Svetskog prvenstva. Nekadašnji defanzivac Crvene zvezde, danas član američkog Kolumbusa ekskluzivno za Kurir iz Katara otkriva sve o najvećoj senzaciji Mundijala.

foto: Profimedia

- Nama kao reprezentaciji Australije mnogo znači plasman u osminu finala. To je veliki uspeh i ogroman iskorak za nas. Činjenica je da smo ušli u istoriju, ali tu nije kraj idemo dalje. Fokusirani smo na sledeću utakmicu protiv Argentine, tako da ćemo maksimalno spremni biti za taj meč - počeo je razgovor za Kurir Miloš Degenek.

Narednu utakmicu Oziji igraju protiv Argentine predvođene Leom Mesije. Jednim od najvećih favorita za osvajanje Mundijala u Kataru.

- Argentina je favorit! To znamo i mi, i oni. Ali, fudbal je tako lepa stvar i priča da svako svakog može da pobedi. Mi verujemo u nas kao ekipu. Kao tim daćemo maksimum da ostvarimo našu želju, a to je da prođemo dalje. U narednoj rundi bi nas onda čekali Holanđani, ili Amerikanci.

foto: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije je neozabilazna tema u razgovoru sa Milošem Degenekom.

- Srbija je igrala dobro obe utakmice, pogotovo prvo poluvreme protiv Brazila. Imali su Kamerun, bili bolji. Neshvatljivo mi je da imaju toliku prednost i da popuste... Verovatno je to posledica pada koncentracije, umora. I naravno dve tri greške zbog kojih se primaju golovi. To je na ovom nivou... Svaka greška je gol, znam to po sebi. I mi kao igrači to znamo.

Za večerašnju utakmicu između Srbije i Švajcarske, defanzivac Australije ima samo jednu želju.

- Ne znam kako će završiti meč između Srbije i Švajcarske. Znam samo da bih voleo da Srbija prođe. I verujem da ima šanse. Švajcarska ima bolje rezultate, možda im je moral veći, zbog svega što se dešavalo... Generalno, voleo bih da Srbija prođe. Želim srpskim momcima svu sreću, tamo imam mnogo prijatelja.

foto: Dado Đilas

Najveći skandal na Mundijalu u Kataru desio se u meču između Kanade i Hrvatske, kada su hrvatski navijači šovinistički vređali Milana Borjana i njegovu porodicu.

- Nisam se čuo sa Milanom. Nisam ni ispratio celu situaciju, da bih mogao nešto da kažem. Video sam po internetu i instagramu. Ne znam čime je šta izazvano i šta je bilo. Ne podržavam vređanje bilo koga, posebno na nacionalnoj osnovi i omalovažavanje nečije porodice. Jednostavno, volim mir, volim da svako poštuje svakoga. Da li je to Srbin, Boisanac, Hrvat, Crnogorac, Slovenac... Svakoga volim, svakoga cenim i naravno svima želim da žive u miru.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Važan deo priprema pred odlazak na Svetsko prvenstvo u Katar, Degenek je odradio u Crvenoj zvezdi.

- Naravno bila je dobra odluka da dođem da se pripremam sa Zvezdom, za sve što me ovde čeka. Dosta je značilo trenirati sa Pižonom, ali generalno veliko hvala treneru Milojeviću i Zvezdi kao klubu, što su me prihvatili i dali mogućnost da treniram sa njima - istakao je Miloš Degenek.

Da se naježiš Govor za moral ekipe Miloš Degenek, momak rođen u Kninu, u Republici Srpskoj Krajini 1994. godine, doživeo je ono o čemu je maštao sa selekcijom Australije. Posebno je bio inspirativan njegov govor u svlačionici Australije, pred utakmicu sa Tunisom, posle poraza od Francuske. Kako nam reče, nije ni znao da ga snimaju, jednostavno je poželeo da se obrati saigračima, da im podigne moral. I tada je bio siguran da prolaze grupu, samo je svoje samopouzdanje hteo da podeli sa ostalima. Evo šta je Degenek rekao: - Svako od nas zna zašto smo ovde. Svako! Oni koji startuju i oni koji su na klupi su tu sa razlogom, da odrade posao! Prvo ćemo da uradimo šta je potrebno danas, a onda i za četiri dana. Proći ćemo grupu i nastavićemo da idemo dalje! Nemojte da vam ostane bilo šta u rezervoaru nakon ove utakmice. Izađite na teren ako budemo morali da vas iznesemo sa terena, iznećemo vas, ali ostavite sve na terenu! Zbog vas, zbog vaših prijatelja, zbog vaše porodice, zbog vaših saigrača, Postarajte se da niko ne izađe na teren sa više energije od vas i to je to. Hajde - kazao je Degenek, a potom dobio gromoglasan aplauz cele svlačionice.

Specijalni izveštači Kurira iz Katara: Dejan Ignjatović, Aleksandar Radonić i Dado Đilas