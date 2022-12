FILIP KOSTIĆ RAZOČARAN PORUČIO: Na kraju smo jedva i hodali, ali nećemo tražiti izgovor, idemo dalje...

Srbija je završila učešće na Svetskom prvenstvu u Kataru. Posle dva poraza od Brazila (0:2) i Švajcarske (2:3) uz remi sa Kamerunom (3:3) Orlovi spuštenih glava odlaze kući.

Filip Kostić, krilni fudbaler srpske reprezentacije, posle utakmice, u razgovoru sa novinarima u miks zoni bio je vidno razočaran.

- Ne bih sad da tražim neki izgovor šta je bilo, najbitnije je da smo pre svega dali svoj maksimum, da smo pokušali, ali ovog puta nismo uspeli. Razočarali smo se, teško nam je, ali smo svi dali sve od sebe. Jednostavno, mi zajedno pobeđujemo, zajedno gubimo, ovo je jako težak trenutak za sve nas i idemo dalje. Ne smemo da padamo, moramo da nastavljamo da ispravljamo greške, u martu nas očekuju kvalifikacije za EP. Ja sam siguran da ova generacija može mnogo više i da će to uspeti već na sledećem Evropskom prvenstvu - rekao je Filip Kostić.

foto: Dado Đilas

Samo jedan bod, uz dva poraza u grupnoj fazi.

- Znate kako, desilo nam se protiv Kameruna, realno je trebalo da dobijemo sa više razlike. Ne smemo takve golove da primamo, to se i danas desilo, moramo to da ispravljamo u budućnosti ako želimo da taj maksimum bude mnogo veći nego sad.

Kostić je objasnio da analiza poraza od Švajcarske tek predstoji.

- Nismo još analizirali utakmicu, moraćemo da se vidimo šta se desilo, ja sam kod drugog gola video da njihov vezni igrač trči ka golu, bilo je 30-ak metara i pokušao sam da ga stignem, ali ne znam odakle se pojavio drugi igrač, on je namestio gol. Najgori trenutak za gol. Posle je bilo sve teže i teže.

Srbija je uz Kostariku primila najviše golova na Svetskom prvenstvu, čak osam, to niko nije očekivao.

- Nismo ni mi očekivali, ali eto, radićemo na tome. Teško je kada gubite i treba vam mnogo energije da okrenete rezultat, pogotovo je nama trebala pobeda danas. Videli smo da je Kamerun dobio Brazil, ali nećemo tražiti neki izgovor ili nešto, držimo se zajedno i nadam se da ćemo se kvalifikovati na EP.

foto: Dado Đilas

Svi fudbaleri Srbije kao i selektor Stojković bili su vidno razočarani kada su izašli pred novinare, tako i Kostić.

- Jeste, videli ste i kako je selektor podneo na klupi, njemu je bilo jako teško. Mi smo sportisti i teško je da prihvatimo poraz, čestitao nam je svima, dali smo sve od sebe. Na kraju smo jedva i hodali, ali nećemo tražiti izgovor, idemo dalje i to je to.

Utakmica protiv Švajcarske nosila je i veliku tenziju, a obilovala je i provokacijama pre, tokom i nakon meča.

- To je normalno, teško je u tom trenutku da odreagujete drugačije, zato što je visok puls, tenzija je. Sve je to sastavni deo ove igre. Bilo je to na kraju, i od strane njih, ali smo to sredili.

foto: Dado Đilas

Kostić je na Mundijal došao povređen, nije igrao protiv Brazila, ali je potom bio u timu protiv Kameruna i Švajcarske.

- Teško mi je bilo zato što sam se povredio u poslednjoj utakmici, stvarno nisam imao takvu povredu, ali uspeo sam da se brzo oporavim, trenirao sam dva puta dnevno, radio sam sve što je do mene da bih bio sa ekipom. Uspeo sam, protiv Kameruna mi je bilo teško, ali izgurao sam što sam takav. Nikad ne bih odustao, zajedno smo danas krivi za ovo što nam se desilo, ali moramo razmišljati pozitivno, ne smemo da spustimo glavu - zaključio je krilni fudbaler srpske reprezentacije.

Specijalni izveštači Kurira iz Katara: Dejan Ignjatović, Aleksandar Radonić i Dado Đilas