SVET BRUJI O SRAMOTI DŽAKE I ŠAĆIRIJA: Hvatanje za međunožje u centru pažnje! Kako su strani mediji videli meč Srbija - Švajcarska

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Švajcarske u utakmici punoj emocija, sukoba i incidenata.

"Orlovi" su izgubili rezultatom 3:2 i tako takmičenje na Svetskom prvenstvu završili kao poslednjeplasiran tim u grupi G, a oproštaj od ovogodišnjeg Mundijala izazvao je puno pažnje medija i navijača širom sveta.

Srpska redakcija "Dojče Velea", prenela je pogled nemačkih i švajcarskih medija na utakmicu Srbija - Švajcarska.

- Fudbalske utakmice, u kojima je mnogo toga u igri, često karakteriše to da oba tima nastupaju oprezno i promišljeno, da se fokusiraju na taktičke nijanse, te da tako obraduju svoje trenere, ali ne i gledaoce. Duel Srbije i Švajcarske je bio sasvim drugačiji. U poslednjoj utakmici grupe G, obe ekipe su bile žestoke u ofanzivi i nemarne u defanzivi. I tako se razvila spektakularna utakmica u kojoj su Šaćiri (20. minut), Embolo (44.) i Frojler (48.) postigli golove za Švajcarsku, a Aleksandar Mitrović (26.) i Dušan Vlahović (35.) za Srbiju - piše nemački javni servis ARD i onda analzira celu utakmicu završavajući:

- Ukupno jedanaest žutih kartona, toliko ih nije bilo na utakmici Svetskog prvenstva od finala 2010. svedoči o ogromnoj eksplozivnoj prirodi igre. Ali na kraju je sve ostalo mirno.

foto: Dado Đilas

"Špigel", takođe iz Nemačke, prisetio se i utakmice ova dva tima sa Svetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

- U duelu koji je gledaoce ostavljao bez daha, Švajcarska se protiv Srbije izborila za poslednje preostalo mesto među 16 najboljih na Svetskom prvenstvu i pobedila sa 3:2 (2:2). Ovaj put Šaćiri je ponovo bio u centru pažnje, ali ne zbog dvoglavog orla, već iz sportskih razloga. U 20. minutu, švajcarski veteran je otvorio obostrani festival golova - piše "Špigel".

Novinar "Zidojče Cajtung-a" je razočaran što najava utakmice nije ispoštovana.

- Igrači i treneri su se zakleli da će ovaj duel svesti na fudbal. Bez provokacija! Bez politike! To obećanje je stavljeno na probu nakon samo 20 minuta, kada je Šaćiri postigao 1:0 za Švajcarsku. Dok je slavio, pokazao je sa oba palca na potpis na poleđini dresa i stavio kažiprst na usne mrko pogledavši publiku. Da li je hteo da se smiri – ili ponovo da provocira?

- U 65. minutu došlo je do komešanja u koje su bila umešana oba kompletna tima - zato što Srbija nije dobila jedanaesterac. Disciplina svih uključenih delovala je krhko. Šaćiri je zamenjen, možda da bi ga spasili od goreg. Tokom dodatnih minuta utakmice, ponovo se napravila gužva. Opet u centru: Granit Džaka s nepristojnim gestom. Nastavak, sve sa sankcijama nije isključen - naveo je "Zidojče Cajtung".

"Velt" je takođe podsetio na susret iz Rusije od pre četiri godine.

- Utakmica je bila vrlo brizantna, ne samo sportski, već i zbog onoga što joj je prethodilo. Pre četiri i po godine u duelu na Svetskom prvenstvu u Rusiji švajcarski golgeteri Granit Džaka i Šaćiri izazvali su skandal slaveći golove pokazivanjem dvoglavog orla.

foto: Dado Đilas

- Ovoga puta protagonisti su bili u velikoj meri suzdržani u svojim gestovima. Svi su sa nestrpljenjem čekali da vide kako će Šaćiri slaviti svoj gol u 20. minuti. Prvo je stavio prst na usta, a zatim je pokazao na svoje ime na poleđini. Tridesetjednogodišnjak iz američkog fudbalskog kluba iz Čikaga ovoga puta je odustao od dvoglavog orla - piše Velt.

- Džaka isprovocirao srpske zvezde opscenim gestom - glasi naslov u Bildu, najtiražnijem listu na nemačkom jeziku.

- U sumanutoj igri naše komšije (Švajcarci) su prvo vodile, pa gubile i na kraju preokrenule utakmicu u svoju korist. Naravno da u duelu sa Srbijom nije falilo ni napetosti druge vrste - piše ovaj list i takođe podseća na duel u Rusiji, ali za razliku od drugih konstatuje da je i ovaj put bilo sličnih dešavanja:

- I opet je Džaka bio usred nereda. U 66. minutu kapiten je glasno raspravljao posle faula sa srpskom klupom. A onda skandalozni gest! Džaka se okreće ka klupi i hvata se za međunožje, verovatno aludirajući na seks-skandal kod Srba.

foto: Dado Đilas

Bild piše:

- Nešto pre kraja, defanzivac Srbije Nikola Milenković (25) je umalo izgurao Džaku sasvim van terena. Ponovo dolazi do formiranja nervozne grupe, skoro tuča - ovog puta je opomenuta i zvezda Arsenala. Međutim, zbog prethodnog hvatanja za međunožje nije opomenut. No, zbog tog gesta bi kasnije mogao da bude kažnjen. Ukoliko bi do toga došlo, Džaka bi suspenzijom propustio meč osmine finala protiv Portugala. Tako da bi opsceni gest ipak mogao imati loše posledice - završava nemački Bild.

Kurir sport