BOLESTAN, ALI BIĆE NA KLUPI: Selektor Senegala vodi meč protiv Engleske!

Selektor fudbalske reprezentacije Senegala Aliju Sise je bolestan, ali će biti na klupi te selekcije za meč osmine finala Svetskog prvenstva protiv Engleske, izjavio je danas njegov pomoćnik Režis Bogaer.

"On je bolestan već nekoliko dana i juče nas je pustio da obavimo trening po njegovim uputstvima. Nadamo se da će danas biti na terenu, ali smo sigurni da će sutra uveče on biti taj koji će voditi tim", rekao je Bogaer na konferenciji za novinare.

Bogaer nije precizirao kakve tegobe ima Sise, samo je objasnio da ima "malu temperaturu" i da su zato na oprezu.

Engleska je favorit u predstojećem meču osmine finala, ali Bogaer je rekao da veruje da drugi iznenađujući rezultati na ovom Mundijalu mogu da inspirišu Senegal.

"Videli smo da Kamerun može da pobedi Brazil i da Tunis može da pobedi Francusku, tako da znamo i da Senegal može da pobedi Englesku. To je ono čemu težimo. To je važna poruka", rekao je on.

Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva izmedju Senegala i Engleske na programu je sutra od 20.00.

Kurir sport