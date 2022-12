ENGLEZI BRUTALNO UDARILI PO RONALDU: Ako Portugal želi titulu, mora da ga IZBACI iz startne postave!

Britanski Dejli Mejl žestoko je isprozivao kapitena Portugala Kristijana Ronalda.

Portugalska reprezentacija u utorak od 20 časova igra protiv Švajcarske meč osmine finala Mundijala u Kataru.

Portugalci su sa velikim ambicijama stigli u Katar, važe za jedne od favorita na turniru, a britanski list smatra da će teško ostvariti cilj ako Kristijano Ronaldo zadrži mesto u startnoj postavi

Ronaldo je u Kataru postigao jedan gol iz penala protiv Gane, a nakon tog meča se nije proslavio na terenu. Prema statističkim podacima bio je jedan od najgore ocenjenih igrača Portugala.

"Ronaldo više nije najbolji igrač u toj ekipi. U suštini, nije ni blizu najboljeg igrača portugalske reprezentacije. Ima puno kandidata za titulu, a Portugal je sigurno jedan od njih. Međutim, ako žele da imaju realne šanse za trofej, moraju da izbace Ronalda iz startne postave", kaže novinar Ian Holt i dodaje:

"Sigurno da jako puno mladih igrača u toj ekipi doživljava Ronalda kao idola i žele biti kao on. To je u redu i ne bi me iznenadilo da je to razlog zbog kog je u sastavu. Ipak, vreme je za neke druge igrače".

Kurir sport