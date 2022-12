VELIKA ANALIZA KURIRA! OCENILI SMO SVE "ORLOVE" Evo ko je zaslužio prelaznu ocenu u Kataru!

Šteta. Srbija je imala idealnu priliku da se plasira u osminu finala Mundijala, trebalo je samo da pobedi jednog rivala i da odigra jedan remi. Do remija smo stigli, ali do pobede... Izgledalo je da je ne bismo ostvarili ni da smo igrali "do sutra". Mnogo toga je zaribalo u igri "orlova", uglavnom se to odnosi na defanzivni deo. Previše praznog prostora za hitronoge napadače Švajcarske i Kameruna, "promaja" između linija, pogrešna taktika, izmene...

I na kraju - stigli smo kući sa samo jednim bodom, solidnih pet golova u mreži protivnika i očajnih osam u svojoj. Dovoljno za poslednje mesto u grupi. Kurir vam donosi veliki analizu, skenirali smo učinak srpskih fudbalera - došli do zaključa da je Srbija igrala za tek nešto više od mizerne "petice".

Vanja Milinković-Savić 7

foto: EPA/Rolex dela Pena

Najsvetlija tačka "orlova", što dovoljno govori samo po sebi. Ako ima nešto dobro sa ovog Mundijala, to je činjenica da smo dobili golmana na duže staze. Vanja nas je spasavao katastrofe u nekoliko navrata, sprečavao je pogotke iz "mrtvih šansi"... Bio je dobar na liniji i istrčavanjima, siguran u procenama, imao pravovremene pasove, ispucavanja...

Nikola Milenković 5

foto: AP

Slabo. Nije da se nije trudio, ali jednostavno nije bio na nivou potrebnom za Svetsko prvenstvo. Često je njegov deo odgovornosti bio problematičan. Bio je sve nervozniji i nesigurniji kako je turnir odmicao, nije funkcionisala ni veza sa Živkovićem po desnoj strani. Koristili su to protivnici obilato.

Miloš Veljković 5

foto: EPA

Protiv Švajcaraca je baš razočarao, kao i kompletna odbrana. Imao je problem s povredom, možda je i to bio razlog, ali pitanje je da li je onda uopšte trebalo da igra. Delovalo je kao da mu je jedini cilj da ne pogreši, primenjivao je takozvanu alibi igru, bez inicijative.

Strahinja Pavlović 5,5

foto: Profimedia

Postigao je gol, zbog toga ovih 0,5 na "peticu". Srčan i borben, tu nema šta da mu se zameri, ali je često zbog njegove velike želje da po svaku cenu izgura svoju zamisao trpeo tim. Ni on nije dobro zatvarao svoj prostor, umesto da reaguje preventivno, dolazio je u situaciju da spasava što se spasti da u poslednjem trenutku. Preko njega smo primali golove...

Andrija Živković 6

foto: Profimedia

Imao je svojih dobrih momenata, posebno na utakmici protiv Kameruna, gde je napravio dve asistencije, ušao u tim drugog kola. Protiv Švajcaraca je imao sjajnu akciju kad je pogodio stativu, a od tada je nestao. Uglavnom se koncentrisao na napad, slabo je ispunjavao defanzivne zadatke, uostalom, i nije takav profil igrača, ali je saradnja s Milenkovićem bila jako slaba.

Saša Lukić 5

foto: AP

Očajan turnir za njega, jedna od najslabijih karika Piksijeve ekipe. Mnogo toga je palo na njegova pleća, posebno u odbrani, a to nije mogao da iznese kako treba. Svoju ulogu u kreiranju i izgradnji odradio je loše, nije mogao da se nosi s brzim veznim igračima protivničkih ekipa, posebno Švajcarske.

Sergej Milinković-Savić 5,5

foto: Profimedia

Mnogo smo očekivali, a dobili ništa! Jedan od najboljih evropskih igrača na toj poziciji se potpuno pogubio na Mundijalu. Neki će reći da nije imao ulogu kao u Laciju, da ga je to sputavalo, ali morao je bolje. Dao je lep gol, i to je sve. Rastrzan između napada i odbrane, ostavljao je mnogo praznog prostora.

Filip Kostić 5,5

foto: EPA

Šteta što je imao problema s povredom, videlo se da je s njim u igri Srbija mnogo opasnija, ali takođe je bilo očigledno da nije bio onaj pravi i da je gubio dah. Dobro je sarađivao s Tadićem, pretio je preko leve strane, ali nije mogao da isprati tempo do kraja. Razumljivo.

Dušan Tadić 6

foto: Dado Đilas

Ogromna želja kapitena je bila prisutna, protiv Švajcarske je bio vrlo dobar, pravi Tadić. Iskreirao je akciju za gol Mitrovića, idealnije od toga nije moglo. Međutim, u pojedinim periodima drugih utakmica kao da je gubio želju da isprati igrača do kraja i "pokvari" inicijalni napad.

Dušan Vlahović 6

foto: Profimedia

Igrao je samo 79 minuta na ovom SP. Premalo, a cela nacija je gledala u njega. Nažalost, povreda je učinila svoje, nije bio potpuno spreman, bar tako glasi zvanična verzija. Malo zbunjuje njegova rečenica na Instagramu: "Uvek spreman." Za gol svaka čast, a hvatanje za međunožje mu nije trebalo.

Aleksandar Mitrović 6

foto: Dado Đilas

Dva gola na tri utakmice za Mitrogola - solidan učinak. Ali trebalo je da ima više koncentracije u situacijama kad je Kamerun mogao da bude nokautiran. Često nije dobijao upotrebljive lopte, a ponekad je bio previše sebičan. I on vuče povredu, tako da je teško zameriti mu bilo šta.

Nemanja Gudelj 5

foto: Dado Đilas

Više će se pamtiti to što je njegovo ime bilo u seks-aferi nego po ulozi i učinku na Mundijalu. Trebalo je da malo stabilizuje odbranu, ali je tapkao u mestu. Bez inicijative po dubini, uklopio se u sivilo.

Nemanja Radonić 5

foto: Profimedia

Stvarno je brz, to mu je najveća vrlina, ali ništa konkretno nije uspeo da uradi, osim jednog snažnog i opasnog udarca koji je izblokiran. Možda i nije mogao da prikaže ništa više za minutažu koju je dobio.

Dragan Stojković 5

foto: Dado Đilas

Ceo turnir, pa i ključnu utakmicu sa Švajcarskom, odigrao je u napadačkoj taktici. Čini se pretenciozno, jer mi na ovom nivou ne možemo da igramo za gol više. Moraće da menja taktiku ubuduće, jer od ovih nema boljih igrača. Deluje da je pogrešio sa izmenama, kao i u meču s Kamerunom. Izvesti Vlahovića, Sergeja i Tadića deluje kao da se predao, jer su njihove zamene bile slabije od sve trojice na terenu. Mundijal je velika i skupa škola za njega, nadamo se da je na sopstvenim greškama, kojih nije bilo malo, naučio lekciju.

Aleksandar Radonić / Kurir sport