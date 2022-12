REPREZENTATIVAC HRVATSKE JE SIN MAFIJAŠA KOJI JE POKUŠAO DA LIKVIDIRA MAMIĆA?! Englezi otkrivaju: Selektor Dalić ga se plaši!

Engleski portal "Dejli Star" objavio je izuzetno zanimljiv tekst o hrvatskom reprezentativcu Borni Barišiću.

Pred okršaj Hrvatske sa Japanom u osmini finala Svetskog prvenstva britanski portal donosi priču o fudbaleru Rendžersa, tačnije njegovom opasnom tati.

U tekstu pod naslovom "Hrvatska zvezda sa Svetskog prvenstva je sin zastrašujućeg mafijaša i gangstera koga zovu Moljac" otkrivaju da se selektor Dalić plaši Barašića i da će ga najverovatnije dati šansu protiv Japana.

"Barašić je sve tri utakmice u grupi presedeo na klupi. Ako Dalić oseća pritisak da mora da stavi Barišića u igru u utakmicama koje dolaze, ne može ga niko kriviti zbog toga. Razlog za to je Barašićev otac Stipe za koga se veruje da je jedan od glavnih šefova mafijaškog klana iz Čepina", piše Dejli star i dodaje:

"Stipe Barišić brine za karijeru svog sina, kao i svaki otac, ali to je loša vest za svakog trenera ili predsednika kluba u kom on igra. To je najbolje na svojoj koži osetio bivši šef Dinama Zdravko Mamić koji je u leto 2017. godine stopirao Barišićev transfer u Dinamo."

foto: Profimedia

Engleski portal piše da je Stipe pokušao da likvidira Mamića zbog tog poteza.

"Barišićev otac bio je besan zbog toga. Nakon što je javno kritikovao Dinamovu upravu jer je odbila transfer njegovog sina na Zdravka Mamića je pucano na teritoriju Bosne i Hercegovine. Bio je to pokušaj atentata na Mamića, a o tome su pisali hrvatski mediji."

Nakon toga je po pisanjima "Dejli Stara" Stipe Barišić otišao deset meseci u zatvor. To za deset meseci zatvora jeste tačno, ali je Stipe Barišić osuđen na uslovnu kaznu i to zbog trgovanja informacijama hrvatske tajne službe Uskok, dok se napad na Zdravka Mamića desio, ali bar zvanično napadači nikada nisu pronađeni.

Kurir sport/Index