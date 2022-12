PIKSI NEMA ČEGA DA SE STIDI, OVO NIJE NEUSPEH! Petar Puača obrazložio probleme, IMA EKSKLUZIVNU INFORMACIJU KOJA SVE GOVORI!

Fudbaleri Srbije su se vratili iz Katara, a Piksi će danas održati konferenciju za medije.

Naša reprezentacija se nije obrukala, ali je imala neke propuste koji bi mogli da se usavrše za ubuduće.

Stručnjaci govore da su neki od njih problem sa strukom, odnosno kondicionim trenerom, kao i sistem sa 3 odbrambena igrača, sa obzirom na to da igrači nemaju predispozicije za tako nešto.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" bili su Milan Rašević, novinar Kurira i Petar Puača, bivši fudbaler i fudbalski trener.

Bivši fudbaler je komentarisao Piksija, kao i sistem sa 3 igrača pozadi.

- Piksi je najveće ime srpskog fudbala, možda i jugoslovenskog svih vremena. To je jedan od najboljih igrača, vođa i lidera. Gde god je bio kao trener napravio je velike uspehe, isto tako i sa reprezentacijom. Piksi nema čega da se stidi, doćiće u Srbiju i obelodaniće sve na konferenciji. Ovo nije neuspeh, kući su otišli i Danska, Urugvaj, Nemačka. Formacija sa 3 igrača pozadi mora da se vežba, to su Italijani igrali pre 10 godina i to je tzv. kanap, tako se vežba kretanje ta 3 igrača. Kada su snimali iz drona kretanje italijanskih igrača, to je bilo izvanredno, nije bilo nikakvog prostora za protivnike - rekao je Pauča.

Nakon toga, osvrnuo se na eskluzivnu informaciju koju je dobio o našoj reprezentaciji.

- Imam ekskluzivnu informaciju od mog prijatelja, a to je da smo mi najsporije trčali na Mundijalu u Kataru. Ne odnosi se to da pređene kilometre, već smo najsporiji, svi su dinamičniji u poređenju sa nama. Odbrana nam je izuzetno spora, a u sistemu sa 3 pozadi, oni moraju da budu brzi - otkrio je Pauča.

