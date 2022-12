ISPRESIONIRAN FENOMENALNIM FRANCUZEM: Bril Embolo poželeo Kilijanu Mbapeu još devet golova na Mundijalu

Švajcarski napadač Bril Embolo ocenio je danas da je Francuz Kilijan Mbape trenutno najbolji igrač sveta i poželeo mu "još devet golova" na Svetskom prvenstvu, što je ukupan broj koji je francuski fudbaler već postigao.

"Trenutno da. On je neverovatan. On je i za mene primer. Veoma je sjajno to što radi, čestitam mu", rekao je švajcarski napadač odgovarajući jednom novinaru koji ga je pitao da li smatra da je Mbape najbolji igrač na svetu.

foto: Profimedia

"Devet golova na Svetskom prvenstvu sa 23 godine, to govori o njemu. Želim mu još devet takvih golova", rekao je Embolo.

Mbape je u nedelju na meču protiv Poljske u osmini finala postigao dva gola i asistirao Olivijeu Žiruu za još jedan gol Francuske.

Francuski igrač je na Mundijalu 2018. godine u Rusiji postigao četiri gola, a u Kataru pet.

Kurir sport