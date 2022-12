"MI SMO UVEK IMALI INDIVIDUALNI KVALITET, ALI TIMSKI NIKAD" Nađ o propustima Srbije: Piksiju je stručni štab morao da pomogne

Povodom pretposlednjeg mesta, koje je Srbija zauzela u Kataru, fudbalski stručnjak Albert Nađ je obelodanio određene propuste naše reprezentacije.

Dragan Stojković Piksi nije glavni krivac, kao ni igrači. Problematika je jer uvek imamo individualno jaku ekipu, dok timske hemije fali.

Gost u "Pulsu Srbije" bio je Albert Nađ, fudbalski trener, a nekadašnji igrač. On se prvo osvrnuo na konferenciju selektora Orlova.

- Lično nisam gledao konferenciju. Ako se sećate, pre Svetskog prvenstva, ja sam napomenuo da ne treba da zaboravimo jedan osnovni faktor, a to je protivnik. Mislim da je cela javnost bila euforična, maltene smo pred početak bili svetski prvaci. Tamo se desilo ono što se desilo, ali ono što je zanimljivo u sportu jeste to da nas brzo očekuju naredna iskušenja i zahtevi, kao što je i selektor rekao, vidimo se u martu u kvalifikacijama za Evropsko - započeo je Nađ.

Pritom je pričao o našem kvalitetu, kao i to da je sport čudna stvar, gde ne pobeđuje onaj koji je, na papiru, bolji.

- Mi smo uvek imali individualni kvalitet, ali timski nikad ništa nismo napravili. Doduše, to je za dublju analizu. Po indvidualnom kvalitetu smo, 1998. godine na SP u Francuskoj, imali 20 puta bolju ekipu nego danas, pa smo i tada jedva prošlui grupnu fazu, pa potom ispali. Sport je čudna stvar, ne pobeđuje uvek bolji, ali mi smo svesni da smo mogli mnogo više - rekao je Nađ.

Odmah zatim je rekao da selektor ne može sve da vidi, već da ljudi kojima je okružen moraju da mu sufliraju neke ideje.

- Ne može se sve svaliti na selektora, on ima još 4-5 ljudi oko sebe. On ne vidi sve, tu na zadatak stupaju njegovi saradnici, trebalo je da mu daju neki znak i da reaguju. To je trebalo da se dogodi protiv Kameruna, kada smo imali 2 gola prednosti i nokautiranog protivnika. Nisu pojedinci tu problem, ceo tim se brani isto kao što i ceo tim napada - rekao je Nađ, pa nastavio:

- Mislim da smo kasno reagovali sa spuštanjem lopte, Kamerun je jedino mogao da nas ugrozi na način na koji nas ugrozio. Ako se sećate drugog gola koji smo primili, to je bilo kada je Sergej Milinković izgubio loptu, ostavili smo njihovog veznog igrača koji je potpuno sam povukao loptu, u toj situaciji ne bi mogao ni Van Dajk da reaguje.

