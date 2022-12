RONALDOVA SESTRA ZAGRMELA: Želela sam da dođe kući, napusti nacionalni tim... Neki ne shvataju koliko si veliki!

Bura oko Kristijana Ronalda se ne stišava, a sada se oglasila i njegova sestra Katja Aveiro koja je napisla podugačku poruku.

- Portugal je pobedio. Hvala Bogu. Novi talenti su se pokazali. Sjajno. Da li ćemo da osvojimo ovo? Verujem u to. Ali na terenu su vikali ime Ronalda. Ne zato što je Portugal vodio. Nisam jedina koja to kaže. Ceo svet je video. Pitam se - zašto? Drago mi je što je Portugal slavio, videla sam to toliko puta...

Ali čak ni to ne može da opravda "male" ljude i navijače iz Portugala. To nije u redu, jer oni nastavljaju da vređaju i provociraju, da insistiraju na nečasnosti. Mnogo sam tužna zbog svega što sam čula i videla, ne samo ovde u Kataru, nego i u Portugalu. Baš sam tužna.

A želela sam to toliko...

Želela sam da dođe kući, napusti nacionalni tim, da sedne pored nas kako bih ga zagrlila i rekla mu je da je sve kako treba, da je osvojio sve što je mogao i odakle dolazi. Stvarno sam htela da ne ide na to prvenstvo, već smo dovoljno propatili, niko neće znati koliko.

Neki ne shvataju koliko si veliki. Dođi kući. Tamo te razumeju, tamo te vole. Kao što je to uvek bilo. Gde si uvek počastvovan, a ne uvređen. Hvala ti Ronaldo. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Želela sam to toliko. Ali šta god da odlučiš, sa tobom smo. Do smrti, hvala - napisala je Katja Aveiro na Instagramu.

Podsetimo, u ubedljivoj pobedi Portugala nad Švajcarskom Ronaldo je u igru ušao tek u drugom poluvremenu.

