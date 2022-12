ŠVAJCARSKI MEDIJI OPLELI PO OCU GRANITA DŽAKE: Njegovo ponašanje je van svakog kompasa! Dva dana pred 1/8 finala uneo buru i nemir

Nakon što je novinarka Zana Avdiju kritikovala prostački ispad Granita Džake na meču protiv Srbije, na njen račun stiglo je more užasnih uvreda. Linču priključio i Džakin otac - Ragip Džaka.

On je napravio skandal tokom telefonskog gostovanja u emisiji, a devojka koja je bila na meti fudbalerovog oca dobija pretnje na društvenim mrežama. Ovakav nastup Ragipa Džake šokirao je fudbalske fanatike u nekoliko država, a novinare u Albaniji, Srbiji i Švajcarskoj.

Tako je u zemlji čije boje brani Granit Džaka odjeknulo skandalozno ponašanje njihovog reprezentativca.

foto: Epa / Georgi Licovski

Štefi Buhli, glavna u rednica Blik Sporta komentarisala je ispad Ragipa Džake u emisiji uživo, kada je svega dva dana pred utakmicu Švajcarske i Portugala digao buru vređajući albansku novinarku koja je kritikovala prostački ispad njegovog sina na meču sa Srbijom.

- Ispad je potpuno emocionalan i vođen impulsima. Ponašanje Ragipa Džake bilo je van svakog kompasa. Veoma je emotivan, ali ono što je najžalosnije, gledajući iz švajcarske perspektive jeste tajming. Dva dana pre utakmice 1/8 finala stvorili su se smetnja, bura i nemir. Tajming ne može biti nepovoljniji. Ovim izjavama Ragip Džaka šteti sinu, ali i u najširem smislu šteti celom švajcarskom timu. To je zapravo samopovređivanje, ovo ubacivanje u tok-šou i vređanje novinarke, isto kao što je to uradio i njegov sin hvatanjem za međunožje protiv Srbije - rekla je Buhli u emisiji "Blika" posvećenoj ubedljivom porazu Švajcarske od Portugala.

foto: Profimedia/MANAN VATSYAYANA

- Ne postoji stopostotna samokontrola, možete pokušati da stavite celu stvar u kontekst animoziteta prema Srbima. Granitov ispad je uzrokovan provokacijama kojima je bio izložen na stadionu i na društvenim mrežama. Morao je da sluša neverovatnu količinu uvreda za koje se ne bih usudila da ih ponovim. Džakin otac je bio hapšen na Kosovu, sve to stoji. Neverovatno je patio za to vreme, nosi ga kao ranac kroz život i zbog toga je veoma sklon sumanutoj emocionalnosti, što je u ovom trenutku teško razumeti nama kao spoljnim posmatračima. Nemoguće je da Fudbalski savez kontroliše takve faktore. Najvažniji faktor o kojem raspravljamo u uredništvu je da li je to priča ili ne. Odlučili smo da je to zaista tema, jer taj momak nosi kapitensku traku reprezentacije Švajcarske - zaključila je Buhli.

(Kurir sport)