LUUUDO, SRBIMA POSLE MUNDIJALA SKOČILA CENA: Sergeja bi Real, Vanju, Lukića i Vlahovića Englezi, Pavlovića Roma, a Erakovića Rusi

Srpska fudbalska reprezentacija nije napravila na Mundijalu u Kataru rezultat koji je od nje očekivala nacija. Međutim, naši igrači su partijama protiv Brazila, Kameruna i Švajcarske ojačali i podigli vlastitu vrednost na evropskom tržištu.

Tokom Svetskog prvenstva pisac ovih redova, kao izveštač sa najvećeg planetarnog sportskog događaja, imao je priliku da se lično uveri u to koliko se cene i prate srpski fudbaleri. Krenimo, redom.

Sergej Milinković-Savić se tokom Mundijala u Kataru našao u žiži. Pred utakmicu sa Kamerunom italijanski novinari, konkretno kolega Alfredo Pedula, napisao je sa Srbin ima ozbiljnu ponudu Juventusa. Ubrzo su stigle informacije da Real i Arsenal prate veznog igrača Lacija, te da su spremni da za njega plate 100 miliona evra, koliko traži Klaudio Lotito.

Saša Lukić takođe je jedan od onih srpskih fudbalera koji je na sebe skrenuo pažnju tokom Mundijala. Iako Torino želi da ga zadrži po svaku cenu, to će biti teško jer je u igru ušao premijerligaš Lids koji je spreman da za njega plati 20 miliona evra! Plus, da mu da veću platu od one koju mu nude Italijani, a ona iznosi između 1,5 i 1,7 miliona evra po sezoni. Skauti Lidsa gledali su Lukića protiv Kameruna i Švajcarske, u šta smo se lično uverili.

I prvi golman Srbije Vanja Milinković-Savić bio je pod prismotrom na Mundijalu. Fantastične intervencije, anticipacija, pravilno postavljanje učinili su ga poželjnom metom. Navodno, Kristal palas ga prati od leta, kao i francuski Ren, te bi transfer oko njega i napuštanja matičnog Torina mogao da bude realizovan već u januaru. Fakat je da je primio osam golova, ali je imao čak 18 odbrana.

Strahinja Pavlović enormno je napredovao dolaskom u Salcburg, a dobru formu potvrdio je u Kataru, dobrim igrama, ali i golom protiv Kameruna. Standardni defanzivac Orlova mogao bi da ostvari prelazak karijere ove zime, pošto su za njega interes pokazali Roma i Juventus. Italijanski mediji tvrde da se Žoze Murinjo prosto "zaljubio" u Srbina i da želi da ga što pre vidi u Rimu.

Dušan Vlahović nije mnogo igrao na SP u Kataru, ali jeste bio pod prismotrom skauta najboljih klubova Evrope. Iako ima čvrst ugovor u Juventusu, potresi u klubu iz Torina uzrokovani odlaskom Andree Anjelija, mogli bi da uslove njegov prevremeni odlazak. A, interesanata ima. Konkretno Mančester junajted traži zamenu za Kristijana Ronalda, a Srbina vide kao idealnog napadača za sistem trenera Erika Ten Haga. Besposleni nisu ni skauti Čelsija i Arsenala.

Jedan od najtalentovanijih srpskih mladih defanzivnih fudbalera Strahinja Eraković mogao bi da napusti Crvenu zvezdu ove zime. Iako nije igrao na Mundijalu, sama činjenica da se našao među 26 odabranih jasno pokazuje njegovu vrednost. Odranije postoji interes za njega iz Rusije i Italije, a u Crvenoj zvezdi ga neće dati ispod deset miliona evra.

