BRUTALNE REČI KAKE ODJEKUJU PLANETOM: Ronaldo je u Brazilu samo debeli čovek koji hoda ulicom!

Legendarni Brazilac Kaka gostovao je na engleskoj "beIN Sports" i tom prilikom dao je izjavu koja je šokirala njegove domaćine Džona Terija i Gerija Nevila.

"Čudno je to reći, ali mnogi Brazilci ne navijaju za Brazil. Ako vidite Ronalda kako šeta tu kod vas, to će vam biti 'wow', ali tu je situacija drugačija. U Brazilu je to samo debeli čovjek koji hoda ulicom", rekao je Kaka pa objasnio:

"Naravno, mnogi Brazilci vole Ronalda, ja volim Ronalda, ali način na koji ga gledaju u Brazilu i izvan njega je drugačiji. Vidim više poštovanja prema njemu izvan zemlje nego u zemlji."

Kaka je govorio i o statusu koji Nejmar ima u svojoj zemlji. Naime, slavni as otvoreno podržava bivšeg desničarskog predsednika Jairu Bolsonarija.

"Trenutno mnogi ljudi u Brazilu pričaju o Neymaru, ali na negativan način. Je li to zbog njegovih političkih stajališta? Možda jest zbog politike, ali mi Brazilci ponekad ne prepoznajemo svoje talente", kaže Kaka.

Kurir sport