DEJAN SAVIĆEVIĆ ANALIZIRAO PAROVE ČETVRTFINALA: Bilo bi veliko iznenađenje da Hrvatska prođe, Argentina nije favorit...

Aktuelni predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević analizirao je četvrtfinalne parove Mundijala.

Prvi na teren izlaze fudbaleri Hrvatske i Brazila.

"Na papiru je Brazil veliki favorit. Nije samo kvalitet na strani Brazilaca, već i fizička snaga, što smo videli u dosadašnjim mečevima. Zato bi bilo veliko iznenađenje da Hrvatska prođe. Hrvatima svaka čast, jesu imali i malo sreće, ali nisu nezasluženo došli do četvrtfinala. Mislim, ipak, da je Brazil preveliki zalogaj", rekao je Savićević u analizi za "Vijesti".

foto: Profimedia

Interesantno je da je Savićević dao veću prednost Holandiji nego Mesiju i Argentini.

"Mislim da Argentina nije favorit i da su šanse podjednake. Možda Argentinci imaju veće iskustvo, rekao bih da je sve ostalo na strani Holandije i ne bi za mene bilo nikakvo iznenađenje da prođe. Nisu me Argentinci oduševili, Mesi je i dalje nosilac igre, ali nije to više Mesi od kojeg treba strahovati. Ovo je njegov posljednji Mundijal, sanja da osvoji trofej, kao i cijela Argentina, ali za mene su favoriti drugi - Francuska i Brazil. Ipak, ono što sam vidio jeste da su argentinski navijači najbrojniji i najvatreniji - i zbog njih, koji su prošli toliki put, od kojih su mnogi četiri godine skupljali novac za to, bilo bi možda lepo da Argentina ode što dalje i osvoji Mundijal, ali po meni vrlo, vrlo teško", smatra Savićević.

