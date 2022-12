REKAO SAM MU - SLUŠAJ, NEĆEŠ IGRATI! Santoš otkrio DETALJE razgovora sa Ronaldom: Nije bio srećan, evo šta me je pitao!

Selektor reprezentacije Portugala, Fernando Santoš, rešio je da stavi tačku na na brojne spekulacije o Kristijanu Ronaldu.

Portugalski mediji objavili su da je slavni as pretio da će napustiti Svetsko prvenstvo zbog odluke selektora da ga ne stavi u startnu postavu na meču sa Švajcarskom.

Fudbalski savez Portugala je to oštro demantovao, a Santoš je na konferenciji za medije pred meč sa Marokom otkrio detalje razgovora koji je imao sa Ronaldom pred meč osmine finala Svetskog prvenstva.

"Krajnje je vreme da se Kristijano Ronaldo ostavi na miru", rekao je Santoš.

"Nikada mi nije rekao da želi da napusti našu reprezentaciju" dodao je selektor Portugala.

foto: EPA/Jose Sena Goulao

Iskusni stručnjak je istakao da Ronaldo nije zaslužio ovo nakon svega što je uradio za reprezentaciju Portugala, a zatim je otkrio šta se tačno dogodilo pred meč sa Švajcarcima.

"Razgovarao sam sa njim posle ručka na dan utakmice, pozvao sam ga u svoju kancelariju. Naravno, Ronaldo nije bio srećan zbog te odluke jer je uvek bio starter" kaže Santoš i dodaje da je očekivao teži meč, pa je želeo da sačuva kapitena za drugo poluvreme.

"Rekao mi je: 'Da li stvarno misliš da je to dobra ideja?' Imali smo normalan razgovor u kom sam mu objasnio svoje razloge za tu odluku i on ih je prihvatio. Bio je to iskren i noramalan razgovor".

Santoš se ponovo osvrnuo na priču o napuštanju Mundijala.

"On nikada nije rekao da želi da ide iz nacionalnog tima. To morate da znate. Iako je znao da neće biti strater, hteo je da se zagreva zajedno sa saigračima. On je bio taj koji je prvi trčao da se raduje, on je bio taj koji je zvao ostale igrače da dođu i pozdrave navijače. Vreme je da ga ostavite na miru", poručio je selektor.

