ENGLESKI TRAGIČAR SE OGLASIO NAKON NAJTEŽE NOĆI U ŽIVOTU: Ja sam kriv, boli me i boleće me dugo! SLOMLJEN SAM!

Fudbalska reprezentacija Engleske doživela je bolnu eliminaciju u četvrtfinalu Mundijala u Kataru.

Francuska je u sjajnom meču savladala Englesku rezultatom 2:1, a tragičar utakmice bio je kapiten Engleza Hari Kejn, koji je u 84. minutu meča promašio penal za izjednačenje.

Sjajni napadač je teško podneo neuspeh svog tima.

"Jako je teško prihvatiti sve ovo. Slomljen sam, slomljen je ceo tim. Imali smo jako uverenje da možemo da ostvarimo nešto posebno na ovom Svetskom kupu, ispostavilo se da su odlučili detalji", rekao je Kejn nakon neprospavane noći.

Kapiten je preuzeo krivicu za eliminaciju svoje reprezentacije.

Kao kapiten, prihvatam svu odgovornost zbog promašeng penala. Teško mi je , ali mogu da budem ponosan na ovu grupu zbog svega što smo uradili. Boleće neko vreme, ali preživećemo i bićemo spremni za buduće izazove", kaže Kejn.

On je istakao da nije bilo dileme kod njega da li da šutira penal.

"Ja sam neko ko se sprema za penale, nebitno hoće li biti jedan ili dva na meču. Osećam sam se konforno kod prvog kao i kod drugog. Sve se svelo na preciznost, tako da preuzimam krivicu na sebe. Da, boli me i boleće me dugo, ali to je deo toga da ste kapiten i lider tima. Morate da prihvatite odgovornost i ja je preuzimam sada", zaključio je Kejn.

