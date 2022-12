NOVINARKA MESIJU NATERALA SUZE NA OČI: Leo je čekao da mu postavi pitanje, a ona je ODRŽALA GOVOR koji ga je duboko dirnuo! VIDEO

Fudbalska reprezentacija Argentine prvi je finalista Svetskog prvenstva u Kataru, pošto je pobedila selekciju Hrvatske sa 3:0. Pobedu Argentini na stadionu Lusail i plasman u šesto finale svetskih prvenstva doneli su Lionel Mesi pogotkom sa penala u 34. minutu i Hulijan Alvares golovima u 39. i 69. minutu.

Posle meča usledila je erupcija radosti na tribinama, a prva zvezda "gaučosa" nije krio koliko je srećan što ga samo jedan korak deli od toliko željene titule.

foto: Profimedia

Stao je popularni Leo ispred kamera argentinske televizije, ali je umesto pitanja usledio govor novinarke koja mu je naterala suze na oči.

"Ono što sada želim nije pitanje, već hoću samo nešto da ti kažem: sledi nam finale Svetskom prvenstva i želja svih je da ga osvojimo. Ali uprkos sjajnim rezultatima postoji bezbroj razloga zbog kojih svaki Argentinac treba da bude ponosan. To ti iskreno kažem. Nema deteta koje ti se ne divi... ulepšao si živote svima. I to je za nas mnogo veće nego bilo koji trofej. To ne može da ti oduzme niko, zahvalnost za trenutke tako velike sreće koju si doneo narodu. Hvala ti kapitenu", rekle je novinarka dok su Mesiju oči zasuzile.

This interview with Messi is beautiful.. pic.twitter.com/eVxJXuqJwc — J. (@Messilizer) December 14, 2022

Argentina će u finalu u nedelju od 16.00 igrati protiv pobednika sutrašnje polufinalne utakmice izmedju Francuske i Maroka.

(Kurir sport)