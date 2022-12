GLEDALI SMO NAJGORE SUĐENJE! Nedić ponovo "u elementu", osuo je ŽESTOKU paljbu po sudiji sa večerašnjeg meča!

Dejan Nedić, bivši sudija, i konsultant na RTS-u prokomentarisao je suđenje na večerašnjem meču između Maroka i Francuske.

- Gledali smo najlošije suđenje. Kao da u meksičkoj ligi nema pravo da dodeli kartone - rekao je Nedić.

Sudijski ekspert se osvrnuo na spornu situaciju iz šesnaesetrca Francuske, u 26. minutu.

- Prvi do lopte je došao plavi, nećemo da pričamo o penalu. On svira ovde prekršaj, nije svirao prigovor. On je sudio direktan slobodan udarac. Sigurno svira prekršaj. Posle toga nema kartona - rekao je Nedić.

Nije Nedić štedeo reči, već je žestoko iskritikovao glavnog arbitra sa večerašnjeg meča.

- Da li je zaboravio, da li u Meksiku nema kartona? Kao da sudije štite velike igrače. Zašto Mbape nije dobio karton? Nije namerno, ali je bio neoprezan - istakao je on.

Kurir sport