IZ LEGENDE IZBIJA GORČINA: Maroko mi je oduzeo PONOS, to im neću zaboraviti i OPROSTITI!

Reprezentacija Maroka bila jer pravi hit na nedavno završenom Mundijalu u Kataru, gde jec senzacionalno stigla do polufinala i osvojila četvrto mesto

Međutim, ova reprezentacija je pred sam početak turnira odlučila da promeni selektora, pošto je nekadašnji jugoslovenski fudbaler Vahid Halilhodžić dobio otkaz.

Bosanskohercegovački stručnjak je bio taj koji je odveo Maroko na Svetsko prvenstvo, ali je to uradio bez najvećih zvezda - Hakima Zijeha i Nusera Mazrauija.

"Vaha" je zbog nediscipline odlučio da ih izbaci, što se nije svidelo čelnicima same zemlje.

Odmah su tražili da ih vrati u tim kako bi bili konkurentni na prvenstvu sveta, što je Halilhodžić odbio, pa je samim tim dobio i otkaz. Sada nekoliko dana posle završetka prvenstva, odlučio je Vaha da progovori o svemu.

"Znate da nisam uopšte komentarisao ništa u vezi Maroka. Zovu me novinari iz Maroka, iz regije... Ali teško mi je bilo što reći. A ove reči mi ne mogu isprati gorčinu, i ne može mi nadoknaditi ono što sam ovim turnirom propustio. Oduzeli su mi ponos, ne mogu im zaboraviti ni oprostiti. To je trebalo da bude moj oproštaj od trenerske karijere. To je sve što mogu reći na tu temu", istakao je Halilhodžić.

