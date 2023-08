KURIR NA MUNDOBASKETU! POSETILI SMO JEDNO OD NAJČUVENIJIH MESTA SVETSKOG SPORTA: Ovde su carovali Jugosloveni i Muhamed Ali!

Specijalni izveštači iz Manile: Predrag Gajić i Dado Đilas

Čuvena Araneta arena i 45 godina nakon Svetskog prvenstva u Manili delom je zadržala patinu Mundijala 1978.

Uspeli smo da se ušunjamo u dvoranu u kojoj je Jugoslavija postala šampion sveta, drugi put u istoriji. Stali smo na tlo hale na kome je iskovano zlato, na kome su briljirali Kića, Praja, Moka, Ćosa, Kinđe, Jerkov... Kakav osećaj, neverovatno...

Tu je Dražen Dalipagić odigrao verovatno i najbolje prvenstvo u karijeri, bio je najbolji strelac i igrač turnira, leteo je parketom... Tu je odigrana jedna od najlepših akcija koju je svet ikada video, i to protiv Sovjeta u velikm finalu, koje smo dobili u produžetku - 82:81.

Desilo se to u drugom poluvremenu, svaki poen bio zlata vredan. Željko Jerkov je u stilu Nikole Jokića bacio pas preko celog terena, Dalipagić je uhvatio loptu, odrazio se samo kako je on umeo i zakucao loptu u koš pored 207 centimetara visokog Alžana Žarmuhamedova. Genijalno. Odigrati tako hrabro u tako bitnom meču, to su mogli samo veliki majstori.

foto: Dado Đilas

Legendarni trener SSSR Aleksandar Gomeljski hvatao se za glavu. Šta igraju ovi Jugosloveni...

- Pukovniče, pa ni mi ne znamo šta igramo - jednom mu je rekao Moka kada ga je video da zapisuje neku akciju "plavih".

Objasnio je u tih nekoliko reči kompletnu filozofiju jugoslovenske i srpske škole košarke.

Pod svodom Aranete visi veliki natpis "Thrilla in Manila" kao sećanje na jedan od najvećih bokserskih mečeva u istoriji.

foto: Dado Đilas

Baš u ovoj dvorani 1. oktobra 1975. Muhamed Ali je posle 14 rundi savladao Džoa Frejzera u njihom trećem i finalnom okršaju i postao neprikosnoveni šampion sveta u teškoj kategoriji. Svaki Filipinac je strašno ponosan na taj događaj.

Kurir sport