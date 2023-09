EPSKA BRUKA NAREDNOG RIVALA SRBIJE! Kanađani se ŽESTOKO OSRAMOTILI: Uz SALVE PSOVKI oterali sve iz hale!

foto: Kurir

Košarkašku reprezentaciju Srbije u petak od 10.45 očekuje polufinalni meč Mundobasketa protiv selekcije Kanade.

Posle treninga "orlova" uoči ovog meča medijima su se obratili Svetislav Pešić i Nikola Milutinov, a dok je naš selektor davao izjavu desila se veoma neprijatna situacija.

Kanađani su krenuli da ulaze u halu, kako bi započeli trening i bili su vidno nervozni, te su bes rešili da iskale na srpskim novinarima.

Jedan od članova stručnog štaba kanadskog tima vikao je na pripadnike sedme sile i uz salve psovki oterao je sve iz hale.

- Izlazite napolje (Get the f**k out) - vikao je nervozni Kanađanin, te je izazvao veliku neprijatnost u hali.

00:22 Kanađani izbacuju novinare sa terena

Sve ovo moglo je da se reši i na daleko lepši način, ali ova situacija dovoljno govori o kulturi Kanađana i njihovoj vidnoj nervozi pred polufinalni meč protiv "orlova".

