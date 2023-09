ZNATE LI KO JE PENZIONER KOJI ŽELI DA BORIŠI DONIRA BUBREG: Radi se o časnom oficiru, kojeg su obožavali njegovi VOJNICI!

Boriša Simanić i Hajrudin Redžović! Dva čoveka kojima se ponosi Srbija.

foto: Dado Đilas, Printscreen

Prvi je dao bubreg za Srbiju tokom igranja za košarkašku reprezntaciju na Svetskom prvenstvu u Manili, a drugi je spreman da mu donira organ iako ima 73 godine i teško se kreće. Heroji Srbije!

foto: Printskrin/Fejsbuk

Veliki broj mejlova i komentara došao je na vesti u kojima je Kurir pisao o Boriši Simaniću i Hajrudinu Redžoviću. Interesuje ljude ko je penzioner koji je spreman da da svoj bubreg mladom košarkašu.

I ne samo to, Hajrudin Redžović je skroman čovek, ne želi da se piše o njemu, pa je tim povodom na društvenim mrežama napisao:

"Poštovani novinari, u potpunosti vas razumem što tražite od mene da govorim o tome šta me je motivisalo da odlučim da lično pomognem našem košarkašu Simaniću. Ali ja to nisam uradio radi sticanja publiciteta, radi pohvala, zahvalnosti i nekih priznanja. Zato vas molim da me ne zovete povodom toga, jer svako pisanje o tom događaju za mene je uvreda. Insistiranje da se o tome piše vređa me kao čoveka, anulira moju ljudsku želju da pomognem jednom mladom čoveku. Hvala na razumevanju!"

S poštovanjem Hajrudin H. Redžović

foto: Dado Đilas

Kurir je istražio i došao do neverovatnih podataka o gospodinu Hajrudinu Redžoviću. Radi se o nekadašnjem oficiru JNA, pukovniku, časnom čoveku, odanom svojoj otadžbini. Rodom je iz Sjenice, ali dugi niz godina živi u Pančevu. Oženjen je sa Gordanom, sa kojom rado obilazi rodni kraj, ali i prirodne lepote Srbije.

foto: Printskrin/Fejsbuk

Kako smo saznali, Hajrudin Redžović bio je veliki oficir, jedan od najsposobnijih u svojoj klasi, stručnjak i specijalista za tenkove. Pisao je zapažene radove o obuci tenkista i mlade vojske. Bio je komandant kasarne u Prištini.

Baš na fotografiji sa Fejsbuka koju ekskluzivno objavljujemo, sa stranice "Pronađi drugove iz bivše JNA" vidi se kako Hajrudin Redžović drži govor mladim vojnicima, a u pozadini sa leve strane stoji pokojni Dragoljub Ojdanić, general armije i načelnik generalštaba tokom NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru 1999. godine.

Vojska ga je obožavala, uvek su za Hajrudina Redžovića imali reči hvale, kako mladi pitomci, tako i oficiri.

Kurir sport/A. R.