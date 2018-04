"OK Vojvodina zeli da na sportskom terenu dodje do pobede i titule u Novom Pazaru a probleme vezane za tribine na sebe moraju da preuzmu organizatori meca, odnosno OK Novi Pazar, kao sto smo mi to uradili u Novom Sadu i pokazali kako se organizuje finalni mec plej-ofa u Srbiji."

Novi Pazar je ubedljivo savladao Vojvodinu na svom terenu (3:0) i tako smanjio prednost Novosađana u finalnoj seriji.

Kurir sport, foto: AP

Kurir

Autor: Kurir