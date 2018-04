DRŽAVO, POHAPSI HULIGANE: Pazarci skandirali protiv himne države u kojoj žive

Ružne scene sa finala odbojkaškog prvenstva između Novog Pazara i Vojvodine ponovo su uznemirile sve u Srbiji. Zviždanje himni i sedenje tokom intoniranja „Bože pravde“ zasmetali su svima. A možda nadležnima nisu?

Prevršili meru HTELI DA TUKU NOVOSAĐANE

Ćorović otkriva da je i posle utakmice bilo problema, te da su izbegnute i ružnije scene: - Posle meča je zamalo došlo do fizičkog obračuna sa šakom huligana i idiota koji su hteli da se obračunaju sa igračima Vojvodine. Bukvalno smo ih fizički rasterali. Mi smo s Vojvodinom prijatelji i želimo samo da se sportski borimo za trofeje.

Jer i pored brojnih pokušaja da od čelnika Odbojkaškog saveza Srbije dobijemo bilo kakav komentar o nemilim scenama iz Novog Pazara, predsednik Zoran Gajić i generalni sekretar Ivan Knežević nisu se javljali na telefon, niti su odgovarali na poruke koje smo im poslali.

- Želim da kažem da nismo zadovoljni pisanjem medija, koji su više pažnje dali incidentu nego lepoj slici sa cele utakmice. I sve zbog pet, šest, deset idiota - u dahu nam je rekao predsednik Novog Pazara Ervin Ćorović i nastavio:

- To su neki huligani koji su došli sa ciljem da isprovociraju. Mi smo mali klub, borimo se i borićemo se protiv takvih stvari, ali ne znam kako možemo da se izborimo. Nisu huligani samo naš problem. Pogledajte Zvezdu, Partizan, Rad... Mi možemo da apelujemo i to i radimo, ali ne možemo da dopremo do tih nekoliko idiota koji remete divnu predstavu. To može da reši samo država ili MUP. Bukvalno da pohapsi huligane. Nek pregledaju snimke, vide ko je zviždao, sigurno ih mogu identifikovati... Nek ih pohapse, zabrane im dolaske na utakmice.



Reč gostiju VOJVODINA: REŠITE PROBLEM

Generalni direktor Odbojkaškog kluba Vojvodina Nikola Salatić poručio je da će se novosadski crveno-beli, kao i uvek, baviti sportskim temama: - Vojvodina želi da na sportskom terenu dođe do pobede i titule u Novom Pazaru, a probleme vezane za tribine na sebe moraju da preuzmu organizatori meča.

Kurir / Gojko Filipović

