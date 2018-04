(FOTO) VALENTINA JE NEZAUSTAVLJIVA: Posle osvajanja najviših vrhova Evrope, Afrike i Japana na red su došli Andi u Južnoj Americi

„Ono što sa sigurnošću mogu reći je da me ništa toliko nije tronulo kao taj

neverovatni, misteriozni, izgubljeni grad- Maču Pikču.Nijedna fotografija, ni video zapis na svetu ne mogu dočarati mističnost, lepotu, savršenstvo, mir, duhovnost, kao kad vam sav taj spoj klizi kroz zenice. ..I sve mi se nanizalo...U glavi , u srcu , u plućima- prava pometnja emocija od pitanja do šturih odgovora, od divljenja do neverice, od ushićenja do bola...Vanvremenska dimenzija, kada je čak i ćutanje ponekad suvišno...Ali ipak, ostalo mi je samo ono...ćutala sam i brisala suze pred lepotom...Valentina Zareva diplomirani menadžer (54) iz Surdulice, jedna od retkih planinarki među ženama, ne samo Balkana već i šire, ovako opisuje osvajanje vrhova planinskog venca Andi u Peruu i Boliviji. Valentina je sportistkinja nacionalnog ranga Republike Srbije za 2016. i 2017., a proglašena je i za sportistkinju 2017. godine u svom gradu.

foto: Privatna Arhiva

U Peruu se popela na jedinstvenu na svetu, planinu boje duge-Vinikunku na 5.080 metara, a svoj penjački pohod završila je popevši se na vrh Piko Austria 5.350 metara koji pripada planinskom vencu Anda-Kordiljera Real u Boliviji .Kaže da je od trenutka kada je preletela Atlantik i nakon 15 sati leta sletela u glavni grad Perua, njen život poprimio sasvim drugu dimenziju.



“Dan koji ću svakako zapamtiti je uspon na planinu Vinikunku ,5.080 metara tzv. “planinu boje duge”,jedinstvenu u svetu koja je pod zaštitom Nacionalnog parka Vinikunka. Dan nam je bio koliko – toliko naklonjen, sunce se više skrivalo iza oblaka dok smo osvajali vrh naspram Vinikunke. Tog istog dana pre i posle uspona gostovali smo u jednoj Inka porodici gde su nam domaćini spremili doručak i ručak. Prvi put sam imala priliku da probam kari i bila sam

oduševljena.“, objašnjava Valentina.. Osim osvajanja „južnoameričkih vrhova “

snažan utisak na Valentinu ostavili su i tamošnji gradovi drevnih kultura. Lima-

grad na reci Rimak kojeg sa jedne strane zapljuskuju talasi Pacifika, a sa druge se lelujaju oštri vrhovi Anda pod snegom.

foto: Privatna Arhiva

„Plaža Miraflores prepuna kupača, surfera, šetača toliko je odisala životom i sve je prosto vrcalo od pozitivne energije. Obilazak smo nastavili na Trgu oružja-najreprezentativnijeg turističkog lokaliteta Lime, gde se nalaze predsednička palata, zgrada Vlade, katedrala i manastir Franciska Pizara, osnivača Lime.Deo grada, koji se meni lično najviše dopao je Baranka-romantična i boemska četvrt sa prelepim parkovima, ulicama sa cvećem i kućama u kolonijalnom i republikanskom stilu, u kojem žive i rade mnogi od vodećeh umetnika Perua .Sutradan smo već krenuli put Huaraza, grada koji se nalazi na 3.052 metra nadmorske visine, odakle smo odlazili do planiranih lokaliteta, a onda i na aklimatizacione uspone.Prvi dan bio je najteži, jer smo od 30 metara nadmorske visine u Limi otišli na jezero Rajukolta koje se nalazi na 4.250 metara, a sutradan se peli na Laguna Čurup na 4.450 metara, da bismo se sledećeg dana popeli na Nevado Mateo 5.150 metara, tehnički zahtevan vrh gde smo koristili dereze, cepine i bili u navezi, a na delu staze koji je bio najklizaviji i najstrmiji morali smo da se spustamo pomoću užeta i karabina”,. objašnjava Surduličanka.

foto: Privatna Arhiva

Toliki usponi su bili rizični za njeno zdravlje, jer je tri dana pre polaska bila na

ozbiljnoj medicinskoj terapiji zbog jakog bronhitisa koji je pretio da pređe u upalu pluća „ Disanje mi je bilo jako otežano....Neke deonice su mi bile jako zamorne jer me iritirao kašalj a prateća malaksalost uporno mi je „ krala “ snagu na svakom narednom usponu. Malo sam se više poigrala sa svojim zdravljem i prava je sreća da se sve dobro završilo”, iskrena je alpinistkinja.Toliki usponi su bili rizični za njeno zdravlje, jer je tri dana pre polaska bila na ozbiljnoj medicinskoj terapiji zbog jakog bronhitisa koji je pretio da pređe u upalu pluća „ Disanje mi je bilo jako otežano....Neke deonice su mi bile jako zamorne jer iritirao kašalj a prateća malaksalost uporno mi je „ krala “ snagu na svakom narednom usponu. Malo sam se više poigrala sa svojim zdravljem i prava je sreća da se sve dobro završilo”, iskrena je alpinistkinja.

Valentina otkriva i neobičnu zanimljivost vezanu za Kusko bivšu prestonicu Inka.



„Na planinama Anda nalazi se i Kusko na 3.416 metara nadmorske visine i ima

oko 360.000 stanovnika. Kao bivša prestonica Inka u njemu se mogu naći

spomenici iz vremena Inka i kasnije španske kolonizacije. Mnogi objekti su

uništeni u zemljotresu koji se dogodio 1950., ali se pokazalo da su zidovi

građevina iz vremena Inka dobro podneli zemljotres za razliku od kasnijih

španskih građevina. Od gradova smo obišli i La Paz –glavni grad Bolivije , koji se nalazi na 3. 700 metara i spada među gradove sa najvišom nadmorskom visinom na svetu.Kuće su napravljenje od blokova, nemalterisane, zbijene jedna uz drugu sa ravnim limenim krovovima.“, napominje Zareva.

foto: Privatna Arhiva

Upoznavanje Inka, drevnog indijanskog naroda Južne Amerike je posebno

iskustvo i uspomena za Valentinu. “Inke su jako niski rastom, zdepasti, imaju

crno-crvenkasti ten, obučeni su ležerno, po nekoj sopstvenoj modi, koja se kod nas nosila možda pre 50 godina.Žene uvek na svojim glavama nose duboke šešire, na nogama nose vunene helanke a preko njih suknje do kolena.Obično su obučene u džempere ili nose ogrtače u kojima stavljaju svoju malenu decu i tako ih nose na leđima. Mahom svi hodaju bosi u sandalama, papučama. Hrana nam nije bila baš ukusna, jedino mi se dopao kukuruz koji je za razliku od našeg mnogo krupniji i ukusniji, meso od lame je žilavije od naše teletine , dok su lubenice i plod od kaktusa prava poslastica. Pije se Inka Cola , žuto piće , sladunjavog i mučnog ukusa poput našeg nekadašnjeg Klakera”, objašnjava ona.

foto: Privatna Arhiva

Valentina je pre odlaska u Južnu Ameriku osvojila najviši vrh Balkana, Japana,

Evrope i Rusije, i najviši vrh Afrike, Uhuru pik 5.895 metara na planini Kilimandžaro. Valentina ne odustaje od svojih pohoda u osvajanju visina, a njen sledeći poduhvat biće kako kaže osvajanje Himalaja. Ona kaže da je svako penjanje poseban izazov za koji je potrebna snaga uma i tela, “jer mera hrabrosti sa kojom živiš određuje koliko će ti život biti ispunjen”. Valentina je iz tog razloga formirala Planinarsko društvo “Strešer” u Surdulici kako bi pružila šansu ne samo ženama već i muškarcima da osete šta znači biti na vrhu planine i to samo svojom voljom i snagom. “Strešer” ima 50 članova.

Kurir sport/T. Stamenković

Foto: Privatna arhiva

Kurir

Autor: Kurir