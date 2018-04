JEDNOGLASNOM ODLUKOM: Viktor Jelenić izabran za novog predsednika VSS, Danilo Ikodinović potpredsednik

Na mestu predsednika Skupštine umesto Milana Krstića koji je postao član Upravnog odbora jednoglasno je izabran Saša Vlaisavljević v.d generalnog direktora Aerodroma Nikola Tesla Beograd. Izabrano je 10 članova Upravnog odbora i Nadzorni odbor.

Usvojeni su izveštaji u radu u prošloj godini, izveštaj Nadzornog odbora kao i finansijski plan za 2018.

Najaktivniji klub u sezoni 2016-17 je Vojvodina, sledi Spartak Prozivk,a treće mesto dele Crvena zvezda i Radnički. Specijalno priznanje za jubilej 25 godina uspešnog rada uručeno je Zemunu.

To su najvažnije stvari sa dvočasovne sednice koja je protekla u kostruktivnom duhu.

Prvo je dosadašnji predsednik Milorad Krivokapić podneo izveštaj o radu koji je obuhvatio sve segmente od 2014. kada je izabran za prvog čoveka organizacije.

Nabrajajući velike uspehe kao prvo pomenuo je osvajanje olimpijskog zlata 2016.

- I da smo samo to osvojili mandat bi bio uspešan. A ova generacija igrača je osvojila sve što je moglo da se osvoji i to je nezabeleženo u svetu sporta, ne samo vaterpola. Učinili smo mnogo u razvoju ženskog vaterpola, juniorske selekcije su lepa perspektiva. Organizovali smo nekoliko događaja na vrhunski način, EP 2016 u Beogradu je takmičenje za pamćenje. Uradili smo dosta u propagiranju igrajući utakmice širom Srbije. Pomogli smo sudijama i trenerima, sa brojnim lokalnim samoupravama razgovarali o tome kako pomoći klubovima. Ponosam sam na rade kancelarije na saradnju sa generalnim sekretarom Nemanjom Marijanom, izvršnim direktorom Zoranom Avramovićem. Ponosan sam na sva priznanja dobijena kao savez i kao igrači i treneri koji su proglašavani za najbolje na svetu. Mnogo smo uradili u saniranju dugova u vreme kada to nije bilo lako. Novom predsedniku želim mnogo uspeha.

Viktor Jelenić je koncizno objasnio najvažnije tačke svog programa:

- Pre svega zahvalnost Miloradu Krivokapiću na urađenom. Postignuti su u takmičarskom delu nezabeleženi rezultati u svetu. Svaka čast momcima. Idemo dalje. Najvažniji zadatak je osvajanja zlata u Tokiju. Želimo da naredne sezone zbog toga sve naše najbolje igrače vratimo u zemlju pred olimpijsku godinu. Da ih selektor ima na okupu ali i da budu vidljiv uzor novim klincima koji žele u naš sport. Bili bi u nekoliko klubova što bi doprinelo većem interesovanju za vaterpolo od strane medija, sponzora, publike. U tom smislu predviđam i jačanje rada sa mlađim kategorijama po jedinstvenom metodu napravljenom od strane naših najboljih trenera. Moramo da popularišemo ženski vaterpolo, da ga afirmišemo kod devojčica i da klubove osnivamo gde god je to moguće.

U ovom trenutku rak rana su klubovi. Jelenić kao čelnik Crvene zvezde jako dobro zna u kakvom ambijentu rade klubovi:

- Neophodna je saradnja sa lokalnim samoupravama kako bi olakšali uslove za rad. Posebno mislim na termine za zakup treninga u sportskim centrima gde su beogradski klubovi u najtežoj situaciji. Klubovima sa vrhunskim rezultatima trebe obezbediti dodatne beneficije kao i finansijsku pomoć za učesnike u medjunarodnim takmičenjima i Regionalnoj ligi. Kod Regionalne lige moramo da razgovaramo sa drugim savezima, da se postave neke osnove na pravi način jer nama je ipak naše prvenstvo najvažnije. Pokušaćemo da svakom klubu uz pomoć sponzora omogućimo finansijski dodatak i lakše uslove takmičenja a nastavićemo da plaćamo sudijske i delegatske takse.

O visini dugovanja nije bilo reči, ali je novi predsednik bio jasan:

- Naša je obaveza da u naredne tri godine dugovanja saniramo. U isto vreme da nastavimo sa vrhunskim rezultatima. Svi koji vole vaterpolo neka su uključe i da pomognu koliko mogu kako bi voljeni sport i u budućnosti Srbiji doneo mnogo radosti kao što je to bilo u godinama za nama. Uradiću sve da uspemo u ovim idejama i siguran sam da ću jednog dana kada budem odlazio sa ove funkcije moći da vas sve pogledam u oči.

U Upravnom odboru su: Danilo Ikodinović (potpredsednik), Darko Vukobratović (diplomirani ekonomista vlasnik firme Kontango), Željko Drčelić (vlasnik firme Konkord Vest), Danilo Medić (master ekonomije, predsednik Jevrejske opštine Beograd), Dušan Milosavljević (master ekonomije direktor veleprodaje Idea Merkator), Zoran Skoko (diplomirani ekonomista, operativni direktor Aerodroma Beograd), Ivan Banjac (diplomirani ekonomista, vlasnik firme Skaj Multikom), Zoran Janković (diplomirani menadžer, vlasnik firme Cermat), Miroslav Musolin (diplomirani mašinski inženjer, generalni direktor JAT tehnike), Kolja Lazor (profesor fizičke kulture, direktor VK Vojvodina) i Milan Krstić (diplomirani ekonomista, direktor preduzeća Fokus biro).

U Nadzornom odboru su: Dragan Popović (predsednik, diplomirani pravnik), Mile Samardžić (prof dr ekonomskih nauka) i Filip Dimitrov (prof dr industrijskog menadžmenta).

