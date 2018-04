CEFL SPEKTAKL: Veprovi dočekuju šampiona Rusije

Biće to odlučujući duel za Kragujevčane, aktuelne vicešampione u ovom takmičenju. S obzirom na to da su u prvom kolu u Istanbulu tesno poraženi od Koč Ramsa (47:41), Veprovi će u ovom duelu morati da trijumfuju što ubedljivije, a onda da očekuju povoljne vesti iz Moskve, odnosno pobedu manjom razlikom Patriota nad turskim predstavnikom.

- Patriote su nepoznanica za fudbal u Evropi. S obzirom na svoj geografski položaj, fudbal u Rusiji se razvija nekim svojim tokom, odvojeno od ostatka Evrope, sa kratkoročnim pojavljivanjem na zvaničnim takmičenjima u Evropi. Karakteriše ih fizikalna igra, velika posvećenost u duelima i vrlo impresivni udarci. Oslanjaju se na nekadašnje osnove fudbala, nauštrb modernom kakav igra ostatak Evrope, što se meni lično veoma dopada – rekao je Darko Cvetković, kapiten Veprova.

Sa velikim brojem igrača ruskog tima dugogodišnji kornerbek Veprova susreo se na C Evropskom prvenstvu 2012. godine, kada je Srbija postala šampion, a Cvetković proglašen za MVP-a finala.

- Igrači Patriota mahom čine i nacionalni tim Rusije koji sam imao prilike da vidim na Evropskom prvenstvu. Uverio sam se da su agresivni, snažni i krupni, ali i ne tako disciplinovani. Veoma mi je drago što su se odlučili na još jednu ekskurziju ka centru Evrope i velika je čast za Sport u Srbiji ugostiti jednog gorostasa i šampiona Rusije – kazao je Cvetković.

foto: promo

Za razliku od CEFL-a, Veprovi su sjajno krenuli u pohod na treću uzastopnu titulu šampiona Srbije. Na startu prvenstva ubedljivo su savladali „večite rivale“, beogradske SBB Vukove, a minulog vikenda su bili bolji i od drugog najvećeg konkurenta za pehar, Indiansa u Inđiji.

- Za sada ova sezona poprima čudne tokove. Odbrana nije na zavidnom nivou, dajemo sve od sebe da lociramo probleme i da ih rešimo, dolazi do napretka, ali očekujem da se do završnice sezone dokopamo prepoznatljivog nivoa. Sa druge strane, napad uspeva da uradi ono što zacrta, poprilično su impresivni u tome ali neophodno je da ih ostatak tima isprati. Nakon nedopustivog poraza u Istanbulu, protiv Patriota ne sme doći ni do najmanje greške, ne smemo da primimo poene ukoliko želimo nečemu da se nadamo u daljem toku takmičenja. Makar tako ja vidim novonastalu situaciju. Sigurno je to da će Kragujevcani imati jedinstvenu priliku da Veprove pogledaju u okršaju dva velika šampiona, u jedinstvenom fudbalskom događaju za celu Evropu – zaključio je Cvetković.



Ulaz je besplatan.

(Kurir.rs/Kurir sport)

Kurir

Autor: Kurir