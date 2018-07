SVI SU ŽELELI LOPTU, OSIM OVOG DEČAKA! A ona je potrefila baš njega! (VIDEO)

Videli ste mnogo puta kako se na utakmicama američkog fudbala ili bejzbola gledaoci "polome" da uhvate loptu koja je izletela sa terena u publiku. Neki je zadrže kao suvenir, a drugima je, opet, dovoljno da ih kamera snimi sa trofejom.



Međutim, ima i onih kojima nije stalo da dođu do lopte, a ona nekako nađe put do njih. To je, recimo, bio slučaj sa ovim dečakom, koji nije ni konstatovao da lansirani projektil leti ka njemu, da preleće gomilu raširenih ruku i pogađa njega - tačno u glavu.

(V.P.-Z.N.)

Kurir

