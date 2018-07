MILOŠ ĆUK EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Evo šta bi uradio da ponovo šutira peterac za zlato (VIDEO)

Zovite me "poker fejs", rekao je nakon zlatnog gola Španiji srpski vaterpolo heroj Miloš Ćuk! Dok je nacija drhtala pred malim ekranima, Miloš je hladnokrvno poput Doka Holideja loptu zakucao iza leđa Eduarda Lorija.

- Šta ti je prolazilo kroz glavu, da li je bilo frke? - bilo je prvo pitanje koje smo mu postavili posle prospavane noći, ali on nam je uz prepoznatljiv osmeh dao odgovor koji jasno sugeriše da nije bilo šanse da promaši!

- Ma bio sam hladan, nisam uopšte imao pritisak, nisam ga osećao. Penal ko penal - kaže nam mirno Ćuk dok ga gledamo s nevericom.



Pa ovaj peterec, ova "žabica" bila je najznačajnjija u njegovoj karijeri! I dok su sa tribina Španci svim silama pokušavali da ga ometu, on je imao samo jedan cilj: doneti Srbiji zlato.



- Da vam kažem, jeste da su navijači bili na njihovoj strani kao nikada do sada, ali to čujete dok ne skočite u bazen i, kada meč počne, ne čujete nikoga. Zapravo, ja čujem samo saigrače i Dejana. Nikog više - otkriva nam on.

Čak ni taktička fora selektora Španije Martina da promeni sjajnog golmana Pineda nije mnogo uticala na srpskog bombardera.

- Ma isto bih šutirao i njemu da je ostao na golu. Nema veze, unapred sam odlučio gde ću i kako šutirati, bar ja to tako radim. Možda neko to izvodi drugačije, ali ja se držim svoje teorije.

Priznaje Ćuk da nije očekivao tako dobru igru Španaca u finalu. Nema sumnje da je Srbija kvalitetnija i da nam je "furija" redovna mušterija, ali preksinoć je bilo tvrdo.



- Odmah su nas uveli u svoj ritam. Stvarno su igrali dobro. Mi smo s njima igrali sparing meč pre dvadesetak dana i ovo u finalu je bio drastičan napredak španske ekipe. Stvarno su bili čvrsti i dobro su plivali. Nosila ih je publika valjda. Nismo mogli da se iskobeljamo, ali na kraju, ne znam ni ja više, ma vukli smo, čupali...



Neće nas dugo srušiti

Srbija je najbolji planetarni tim, a zna se, svako ima motiv da sruši šampiona. Rivali ulažu sve što imaju, pa i više od toga samo da potope "delfine".

- Ma nije to od juče, godinama je tako. Pokušavaju da nas skinu. Prošle godine im je uspelo na Svetskom prvenstvu, ali, evo, sada smo opet na tronu. Verujem da će im trebati još mnogo truda i napora da nas sruše - zaključio je Miloš Ćuk.



PETERCI ZA INFARKT



1:0 Prlainović

1:1 Perone

2:1 Prlainović

2:2 Munjariz

3:2 Aleksić

3:2 Fernandez

4:2 Mandić

4:3 Larumbe

5:3 Ćuk



Lična karta

Miloš Ćuk

ROĐEN: 21. decembar 1990.

GRAD: Novi Sad

BRAČNI STATUS: Oženjen Jovanom

DECA: Sin Mihajlo (10 meseci)



Karijera

POČETAK: Značajnije igre počeo da beleži u Vojvodini iz Novog Sada

USPON: Status fenomenalnog krila stekao u Partizanu, za koji je nastupao pet godina

PROFI: Vojvodina (2007-2009), Partizan (2009-2014), Eger (2014-)

DOSTIGNUĆA: Dve zlatne medalje na EP, zlato u Svetskoj ligi. Osvojio Evroligu, osam puta šampion države, Kup Srbije, Kup Mađarske

