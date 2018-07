SVEČANI PRIJEM U PREDSEDNIŠTVU SRBIJE Vučić vaterpolistima: Hvala vam što ste najbolji! Odlučili smo da pokrijemo obećani bazen i uložimo više para u vaterpolo!

Vučić se, posle pozdrava sa članovima reprezentacije i predstavnicima Vaterpolo saveza, obratio okupljenima.

"Želim pre svega da se zahvalim našim vaterpolistima, selektoru, Vaterpolo savezu Srbije. Nisam naučio govore koji su mnogo lepi. Vi ste ljudi koji ste Srbiji uvek donosili najviše. Ako smem da citiram Prlainovića i Mandića, ne samo Srbiji već našem narodu, gde god da živi, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, na svakom mestu na kugli zemaljskoj. Hvala svima onima koji nisu rođeni u Srbiji ali igraju za svoj narod i svoju Srbiju. Hvala svima koji ste se tako srčano borili za naše boje, za crveno-plavo-beli dres. Makar, u bazenu nema dresova, ali je to uvek u glavi i vašem srcu. Hvala vam na tome što ste najbolji. Hvala vam što to što nemamo novca kao neki drugi vama ne predstavlja prepreku da uvek budete najbolji i najveći u celom svetu.."

"Četiri evropska prvenstva osvojiti zaredom nije samo uspeh, to je više od priče koju bi bilo ko drugi mogao da ispriča. To je priča o promeni mentaliteta, pobedničkom mentalitetu na šta mi u Srbiji nismo uvek navikli. To može samo uz ogroman trud, veliki rad, posvećenost, ogromnu energiju i ambiciju. Zato hoću da se svima zahvalim momcima koji svake godine kada imaju obaveze u reprezentaciji nikada nisu povređeni, nikada nije teško da se okupe i bore za svoju zemlju. Mnogima od nas ste doneli radost."

Predsednik Vučić je od vatepolo reprezentacije dobio na poklon kapicu i loptu.

"Doneli ste ogromnu radost i ne znam da li ćete to moći da osetite večeras na prijemu, ali doneli ste ogromnu radost našoj zemlji. Posebno u ovim trenucima kada nije lako biti ni Srbin ni državljanin Srbije. Kada to kažem ne mislim na ekonomske prilike koje su svakako nešto bolje nego ranije, već na sve ono što se zbiva oko nas.

Očekujem od vas i da vratimo titulu svetskog prvaka i sačuvamo titulu olimpijskog pobednika."

Vaterpolo reprezentativne selekcije Srbije imaće ubuduće fantastične uslove za pripreme u Vrnjačkoj Banji.



"Onoliko malo koliko mi možemo da pomognemo to ćemo da učinimo. Doneli smo odluku da pokrijemo onaj bazen koji smo kupili u Vrnjačkoj Banji, da uvek imate mogućnost za pripreme u Srbiji. Već danas je na Vladi Srbije doneta odluka za isplatu onoga što vam pripada. Pre šampionata sam razgovarao sa predsednikom Saveza Viktorom Jelenićem i sa predstavnicima Vlade, mi ćemo Vaterpolo savezu dati više novca nego ikada do sada. Očekujemo da vrate odmah sve svoje dugove i da mogu onda normalno da rade, da mogu normalno da se razvijaju i da mogu mnogo više da ulažu u vaterpolo sport. "

"Hvala vašim porodicama. Video sam da mnogi od vas imaju dečicu. Mogu da zamislim kako je vama bilo bez ćerkica i sinova na pripremama, bez supruga i porodica. Želim da im se zahvalim što su sve vreme bili uz vas. Srbija je bila uz vas i biće uz vas. I kako su rekli Dušan i Andrija, i naši ljudi u Boki i naši ljudi u Hercegovini, naši ljudi u Semberiji, naš narod u Banjalučkoj krajini... hvala vam što ste doneli radost celokupnom srpskom narodu."

Filip Filipović, kapiten reprezentacije:

"Želim da se u ime ekipe i stidljivog stručnog štaba zahvalim na divnom prijemu. Svoje reči smo pokazali u bazenu, svoja dela smo pokazali u vodi. Pokazali smo kako se bori, kako se igra i kako se brane boje naše zemlje. Hvala predsedniče na ukazanoj pomoći i na svemu onome što ćete uraditi za naš sport i reprezentaciju. Jedino što mogu da obećam da će se momci potruditi da opravdaju vaše poverenje i sredstva koja ćete uložiti kako bismo bili konkurenti na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Toliko od nas, a posle će doći neki mlađi. "

Filipović je predsedniku Vučiću poklonio vaterpolo loptu sa potpisima svih igrača i kapicu sa brojem 10, brojem koji kapiten nosi.

