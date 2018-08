ŠOKANTNE OPTUŽBE SRPSKOG PARAOLIMPIJCA: Šikaniraju me jer sam otkrio MAHINACIJE! Selektor forsira takmičara u kolicima KOJI MOŽE DA HODA!

Srpski paraolimpijac Slobodan Miletić, višestruki vicešampion Evrope u bacanju diska, tvrdi da trpi diskriminaciju od Paraolimpijskog komiteta Srbije i da zbog toga ne ide na velika takmičenja već dve godine.

Kako kaže, sve je počelo 2016, kada je ukazao na mahinacije u POKS.

Prijavio je kolegu takmičara u kolicima da hoda. Od tada ne ide na velika takmičenja, a sve je kulminiralo gubitkom stipendije. Neregularnost je prijavio i Ministarstvu omladine i sporta, a kako je rekao za N1, od tada počinju ucene rukovodećih ljudi komiteta.

- Nudili su mi da kažem kako sam sve izjavio u naletu besa da bi oni mogli da sklone predmet. Tu ponudu sam dobio od predsednika POKS Zorana Mićovića, nudili su mi da devojka postane trener kako bi ona dobijala novac ukoliko osvojim nagradu i to sam odbio - rekao je Miletić.

Na kraju mu je poručeno da neće otići na Evropsko prvenstvo u Berlin.

- Selektor je tvrdio da nemam rezultat za EP, a kad to nije mogao da dokaže jer sam drugi na svetskoj listi, promenio je priču u pravcu da ne može da toleriše moje ponašanje.

Slobodan Miletić

Rođen: 7. decembar 1985.

Discipline: bacanje diska, bacanje kugle

Uspesi: tri srebrne medalje na EP

Lični rekord: 38,24 m



Predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović demantuje Miletićeve navode.

- Ništa nisam tražio da potpiše. Naprotiv, samo sam tražio da se vrati da trenira. A ja ću pokušati da obezbedim novac, a to je veoma teško - rekao je on i dodao da reviziju invaliditeta obavlja stručna komisija Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i da naš komitet nema uticaj na to.

Predsednik i selektor su saglasni da je Miletić prijavio kolegu jer ovaj ima bolje rezultate od njega.

- Ne ide na EP jer nije ispunio uslove za koje selektor smatra da treba da budu ispunjeni. I tačka - kaže Mićović.

Otkrio razlog: Njima je važan novac

Paraolimpijac dodaje da je motiv za ovakvo ponašanje prema njemu novac od nagrada za vrhunske rezultate.

- Velike su nagrade za naše uslove, zato i guraju dečka koji hoda da bi olako dolazili do medalja i da posle s tim parama rade šta hoće - pojašnjava Miletić.

Selektor: Neću da trpim da mi pravi problem na prvenstvu!

Selektor reprezentacije Srbije kaže da Slobodan Miletić može da napravi problem u ekipi i da ga zato nema među reprezentativcima.

- Rezultat je jedno, a ponašanje, ljudskost i moralne norme su drugo. Neko može sada da baci svetski rekord, a da mi napravi problem na prvenstvu, ja neću da stojim iza toga. Konačan sud o stipendiranju je dalo Ministarstvo omladine i sporta. Ako su oni napravili propust, neka ga vrate, nema problema.



Predrag Gajić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir